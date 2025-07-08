Тіньовий флот РФ потерпає від загадкової "хвороби"
Категорія
Світ
Дата публікації

Тіньовий флот РФ потерпає від загадкової "хвороби"

Вибухи на російських танкерах не вщухають

Видання Newsweek звертає увагу на те, що тіньовий танкерний флот Росії охопила загадкову "хворобу". Що важливо розуміти, йдеться про численні вибухи, причини котрих досі невідомі.

Головні тези:

  • Наразі немає жодних доказів, що Україна причетна до цих вибухів.
  • Однак експерти вважають, що українські спецслужби дійсно могли посприяти проведенню таких диверсій.

Вибухи на російських танкерах не вщухають

У центрі уваги світових ЗМІ опинилася серія вибухів, від яких постраждали щонайменше 5 російських танкерів.

Останній з них прогримів 7 липня у порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга.

Раніше ідентичні вибухи лунали на танкерах тіньового флоту РФ в портах або біля берегів Лівії, Італії та Сирії.

Попри те, що Україна заперечує свою причетність до цих диверсій, чимало експертів припускають, що це сама вона почала “вводити санкції” проти тіньового флоту ворога.

З заявою з цього приводу виступила Ольга Поліщук з аналітичної фірми ACLED.

За її словами, не є нерозумним припускати причетність України до цих вибухів.

Враховуючи масштаби попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України, хоча є й інші можливі причини, — наголосила експертка.

Що також важливо розуміти, усі п’ять постраждалих танкерів заходили не лише в російські порти, а також пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта в Середземному морі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія затримала "тіньовий" танкер РФ — викрито 40 порушень
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Підсанкційні танкери продовжують перевозити російську нафту до Індії
танкер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Розріжемо на шматки". Польща вирішила долю російського танкера
Польща вирішила, що буде робити з танкером "Хатанга"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?