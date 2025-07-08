Тіньовий флот РФ потерпає від загадкової "хвороби"

Видання Newsweek звертає увагу на те, що тіньовий танкерний флот Росії охопила загадкову "хворобу". Що важливо розуміти, йдеться про численні вибухи, причини котрих досі невідомі.

Вибухи на російських танкерах не вщухають

У центрі уваги світових ЗМІ опинилася серія вибухів, від яких постраждали щонайменше 5 російських танкерів.

Останній з них прогримів 7 липня у порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга.

Раніше ідентичні вибухи лунали на танкерах тіньового флоту РФ в портах або біля берегів Лівії, Італії та Сирії.

Попри те, що Україна заперечує свою причетність до цих диверсій, чимало експертів припускають, що це сама вона почала “вводити санкції” проти тіньового флоту ворога.

З заявою з цього приводу виступила Ольга Поліщук з аналітичної фірми ACLED.

За її словами, не є нерозумним припускати причетність України до цих вибухів.

Враховуючи масштаби попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України, хоча є й інші можливі причини, — наголосила експертка. Поширити

Що також важливо розуміти, усі п’ять постраждалих танкерів заходили не лише в російські порти, а також пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта в Середземному морі.