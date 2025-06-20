"Розріжемо на шматки". Польща вирішила долю російського танкера

Держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка офіційно підтвердив, що після 8 років перебування у порту польської Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його — його мають намір розрізати на шматки.

Польща вирішила, що буде робити з танкером "Хатанга"

Що важливо розуміти, це російського судно перебувало у Гдині з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства.

Аркадіуш Мархевка наголосив, що влада країни врешті-решт вирішила “вивезти російський брухт з Польщі”.

Його мають намір відправити до Данії, де "розріжуть на шматки". Ба більше, наголошується, що судно вже мало офіційний статус брухту.

Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російське судно просто стояло в порту. Вони не платили жодних зборів (...). Безпека наших портів є ключовою, — наголосив Аркадіуш Мархевка. Поширити

За словами польського держсекретаря, процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.

Він також нагадав, що кілька місяців тому російський танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.