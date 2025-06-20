"Розріжемо на шматки". Польща вирішила долю російського танкера

Держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка офіційно підтвердив, що після 8 років перебування у порту польської Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його — його мають намір розрізати на шматки.
Головні тези:
- Російський танкер завдає Польщі збитків та загрожує безпеці судноплавства.
- Варшава вирішила вивезти “Хатангу” до Данії для подальшого знищення та утилізації.
Польща вирішила, що буде робити з танкером "Хатанга"
Що важливо розуміти, це російського судно перебувало у Гдині з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства.
Аркадіуш Мархевка наголосив, що влада країни врешті-решт вирішила “вивезти російський брухт з Польщі”.
Його мають намір відправити до Данії, де "розріжуть на шматки". Ба більше, наголошується, що судно вже мало офіційний статус брухту.
За словами польського держсекретаря, процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.
Він також нагадав, що кілька місяців тому російський танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.
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