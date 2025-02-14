Байден заблокував роботу більшості нафтових танкерів Росії

Останній потужний санкційний удар, який колишній президент США Джо Байден завдав по країні-агресорці РФ, зупинив роботу понад 60% російських нафтових танкерів.
Головні тези:
- Наразі 94 російських танкерів не можуть функціонувати.
- Деякі країни, такі як Індія, Туреччина та деякі порти у Китаї, вже відмовилися від прийому російських нафтових танкерів, що потрапили під санкції.
Байден різко урізав доходи Росії
Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні 94 зі 154 танкерів, що потрапили до санкційного списку США за часів правління Джо Байдена, зупинили транспортування російської нафти.
Експерти попереджають, що наразі зарано робити висновки, що станеться з рештою танкерів, які були підсанкційними з 10 січня і все ще працюють.
Що важливо розуміти, з 44 танкерів, які завантажили вантаж після внесення до "чорного списку", 20 працюють виключно в межах Росії.
Окрім того, наголошується, що деякі країни уже офіційно повідомили, що не будуть приймати російські судна, які потрапили під санкції США.
Насамперед йдеться про Індію, Туреччину та деякі порти у Китаї.
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