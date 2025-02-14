Байден різко урізав доходи Росії

Як вдалося дізнатися журналістам, станом на сьогодні 94 зі 154 танкерів, що потрапили до санкційного списку США за часів правління Джо Байдена, зупинили транспортування російської нафти.

Експерти попереджають, що наразі зарано робити висновки, що станеться з рештою танкерів, які були підсанкційними з 10 січня і все ще працюють.

Що важливо розуміти, з 44 танкерів, які завантажили вантаж після внесення до "чорного списку", 20 працюють виключно в межах Росії.

Ще дев’ять — це спеціалізовані судна, які обслуговують два проєкти на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, більшість з яких мають труднощі з розвантаженням. Поширити

Окрім того, наголошується, що деякі країни уже офіційно повідомили, що не будуть приймати російські судна, які потрапили під санкції США.