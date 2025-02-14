Байден резко урезал доходы России

Как удалось узнать журналистам, по состоянию на сегодняшний день 94 из 154 танкеров, попавших в санкционный список США во времена правления Джо Байдена, остановили транспортировку российской нефти.

Эксперты предупреждают, что рано делать выводы, что произойдет с остальными танкерами, которые были подсанкционными с 10 января и все еще работают.

Что важно понимать, из 44 танкеров, погрузивших груз после внесения в "черный список", 20 работают исключительно в пределах России.

Еще девять — это специализированные суда, обслуживающие два проекта на острове Сахалин на Дальнем Востоке России, большинство из которых испытывают трудности с разгрузкой. Поделиться

Кроме того, указано, что некоторые страны уже официально сообщили, что не будут принимать попавшие под санкции США российские суда.