Байден заблокировал работу большинства нефтяных танкеров России

Последний мощный санкционный удар, нанесенный бывшим президентом США Джо Байденом по стране-агрессорке РФ, остановил работу более 60% российских нефтяных танкеров.
Главные тезисы
- В настоящее время 94 российских танкера не могут функционировать.
- Некоторые страны, такие как Индия, Турция и порты в Китае, уже отказались от приема попавших под санкции российских нефтяных танкеров.
Байден резко урезал доходы России
Как удалось узнать журналистам, по состоянию на сегодняшний день 94 из 154 танкеров, попавших в санкционный список США во времена правления Джо Байдена, остановили транспортировку российской нефти.
Эксперты предупреждают, что рано делать выводы, что произойдет с остальными танкерами, которые были подсанкционными с 10 января и все еще работают.
Что важно понимать, из 44 танкеров, погрузивших груз после внесения в "черный список", 20 работают исключительно в пределах России.
Кроме того, указано, что некоторые страны уже официально сообщили, что не будут принимать попавшие под санкции США российские суда.
В первую очередь речь идет об Индии, Турции и некоторых портах в Китае.
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