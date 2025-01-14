Трамп может добить экономику России после санкций Байдена

Немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл обращает внимание на то, что энергетическая империя российского диктатора Владимира Путина оказалась под тройным ударом, а новый президент США Дональд Трамп вообще может ее "похоронить".

Для России наступили непростые времена

Немецкий аналитик обращает внимание на то, что российский энергетический сектор пережил ряд событий, нанесших ущерб экспорту нефти.

Нельзя игнорировать тот факт, что после санкций Штатов ключевые торговые союзники Кремля, а именно Китай и Индия, закрыли свои порты для российских танкеров.

Последние санкции могут сильно навредить Москве, а санкции против российской нефти могут стать ключевым оружием, которое избранный президент Дональд Трамп может использовать как рычаг давления на Владимира Путина. Поделиться

Том О'Доннелл обращает внимание на то, что застрявшие в море танкеры подтверждают тот факт, что санкции от 10 января оказались эффективнее ограничения цен на нефть.

Особенно это заметно на фоне сокращения экспорта российской нефти из-за квот ОПЕК+ и избыточного предложения на рынке.

Трамп знает, как остановить Путина

По мнению немецкого политика, будущий президент США попытается надавить на российского диктатора.

Что важно понимать, Дональд Трамп будет работать все возможное, чтобы добиться соглашения о прекращении войны России против Украины.

Преследуя эти цели, республиканец может ввести санкции на экспорт нефтепродуктов из России.

Новые санкции, введенные против России, кажутся достаточно значительными. Если Дональд Трамп действительно хочет навредить России, то в рамках своего стремления заключить соглашение с Путиным, он может просто наложить санкции на экспорт нефтепродуктов из России, особенно с российских экспортных терминалов, расположенных на западе. Поделиться

Как считает Том О'Доннелл, это действительно может добить российскую экономику.