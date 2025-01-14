Трамп може добити економіку Росії після санкцій Байдена

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.

Для Росії настали непрості часи

Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти.

Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торговельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.

Останні санкції можуть значно нашкодити Москві, а санкції проти російської нафти можуть стати ключовою зброєю, яку обраний президент Дональд Трамп може використовувати як важіль тиску на Володимира Путіна. Поширити

Том О'Доннелл звертає увагу на те, що танкери, які застрягли в морі, підтверджують той факт, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту.

Особливо це помітно на тлі скорочення експорту російської нафти через квоти ОПЕК+ і надлишкову пропозицію на ринку.

Трамп знає, як зупинити Путіна

На переконання німецького політика, майбутній президент США спробує натиснути на російського диктатора.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп буде роботи все можливе, щоб домогтися угоди про припинення війни Росії проти України.

Переслідуючи цю мету, республіканець може запровадити санкції на експорт нафтопродуктів із Росії.

Нові санкції, введені проти Росії, здаються досить значними. Якщо Дональд Трамп дійсно хоче нашкодити Росії, то в рамках свого прагнення укласти угоду з Путіним він може просто накласти санкції на експорт нафтопродуктів з Росії, особливо з російських експортних терміналів, розташованих на заході. Поширити

Як вважає Том О'Доннелл, це дійсно може добити російську економіку.