Трамп може добити економіку Росії після санкцій Байдена

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.
Головні тези:
- Дональд Трамп має можливість використати санкції для посилення тиску на Володимира Путіна.
- Санкції проти експорту нафтопродуктів з Росії можуть серйозно нашкодити економіці країни-агресорки.
- Трамп буде робити все можливе, щоб закінчити війну РФ проти України.
Для Росії настали непрості часи
Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти.
Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торговельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.
Том О'Доннелл звертає увагу на те, що танкери, які застрягли в морі, підтверджують той факт, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту.
Особливо це помітно на тлі скорочення експорту російської нафти через квоти ОПЕК+ і надлишкову пропозицію на ринку.
Трамп знає, як зупинити Путіна
На переконання німецького політика, майбутній президент США спробує натиснути на російського диктатора.
Що важливо розуміти, Дональд Трамп буде роботи все можливе, щоб домогтися угоди про припинення війни Росії проти України.
Переслідуючи цю мету, республіканець може запровадити санкції на експорт нафтопродуктів із Росії.
Як вважає Том О'Доннелл, це дійсно може добити російську економіку.
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