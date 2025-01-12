Великий крок вперед. Про що домовилися команди Трампа та Путіна

Команда нового президента США Дональда Трампа наразі активно працює над підготовкою його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, незабаром відбудеться "щонайменше дзвінок".

Трамп та Путін проведуть телефонні перемовини

З заявою з цього приводу виступив радник Трампа із національної безпеки Майк Волц.

За його словами, підготовка до зустрічі сторін вже відбувається. Майбутній очільник Білого дому переконаний, що це необхідно для того, щоб зупинити війну РФ проти України.

З позиції Дональда Трампа, не можна про щось домовлятися, якщо у вас немає якихось відносин, якогось діалогу з іншою стороною. І звісно ми будемо встановлювати такий зв’язок у наступні місяці. Майк Волц Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки

Журналісти поцікавилися у політика, яким може бути майбутній формат зустрічі, і чи не хоче Дональд Трамп залучити до неї українського лідера Володимира Зеленського.

На це Волц відповів, що поки конкретних рамок немає, а усі можливі ідеї обговорюються.

Ми ще працюємо над цим. Але я очікую щонайменш на дзвінок у наступні дні чи тижні, — заявив конгресмен, ймовірно маючи на увазі розмову між Трампом і російським диктатором. Поширити

На що розраховує команда Трампа

За словами Майка Волца, угода про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком".

Саме після неї можна починати домовлятися про припинення війни дипломатичними шляхами.

Усі знають, що це має якось закінчитися у дипломатичний спосіб. Не думаю, що реалістично казати "Ми збираємося вигнати усіх до одного російських солдатів з кожного дюйма української території, навіть Криму". Президент Трамп визнав цю реальність, і, думаю, це великий крок вперед — те, що увесь світ визнає цю реальність. Майк Волц Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки

Як зазначив політик, Дональд Трамп та члени його команди будуть робити все можливе, щоб війна закінчилася якомога швидше.