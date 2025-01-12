Великий крок вперед. Про що домовилися команди Трампа та Путіна

Команда нового президента США Дональда Трампа наразі активно працює над підготовкою його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Ба більше, незабаром відбудеться "щонайменше дзвінок".
Головні тези:
- Угода про припинення вогню розглядається як перший крок до завершення війни.
- Команда Трампа готова до зв'язків та переговорів з Росією.
Трамп та Путін проведуть телефонні перемовини
З заявою з цього приводу виступив радник Трампа із національної безпеки Майк Волц.
За його словами, підготовка до зустрічі сторін вже відбувається. Майбутній очільник Білого дому переконаний, що це необхідно для того, щоб зупинити війну РФ проти України.
Журналісти поцікавилися у політика, яким може бути майбутній формат зустрічі, і чи не хоче Дональд Трамп залучити до неї українського лідера Володимира Зеленського.
На це Волц відповів, що поки конкретних рамок немає, а усі можливі ідеї обговорюються.
На що розраховує команда Трампа
За словами Майка Волца, угода про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком".
Саме після неї можна починати домовлятися про припинення війни дипломатичними шляхами.
Як зазначив політик, Дональд Трамп та члени його команди будуть робити все можливе, щоб війна закінчилася якомога швидше.
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