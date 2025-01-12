Радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк" — про що йдеться

На переконання радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмена Майка Волца, Україна повинна знизити мобілізаційний вік, щоб зупинити російських загарбників.

Що Волц пропонує Україні

За словами радника Дональда Трампа, важлива річ, яку хоче побачити нова адміністрація — це реальна стабілізація на фронті.

Майкл Волц наголосив, що насамперед йдеться про питання людської сили.

На цьому тлі він почав цинічно скаржитися, що в Україні призов йде із 26 років (насправді з 25 — ред.), а не з 18.

Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових.Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь світ піти ва-банк задля демократії (ризикнути всім — ред.), потрібно, щоб і вони пішли ва-банк задля демократії. Майк Волц Радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки

На переконання конгресмена, зниження мобілізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

Трамп уже готується до зустрічі з Путіним

За словами майбутнього президента США, уже розпочалася його підготовка до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп звертає увагу на те, що саме Путін першим висловив бажання зустрітися.

Поки лідер республіканців не розкрив конкретну дату проведення перемовин, попри це дав зрозуміти, що всі моменти уже обговорюються.

Він хоче зустрітися, і ми готуємо це… Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України. Поширити

Як уже згадувалося раніше, перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.