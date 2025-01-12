Радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк" — про що йдеться

На переконання радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмена Майка Волца, Україна повинна знизити мобілізаційний вік, щоб зупинити російських загарбників.
Головні тези:
- Важливі фактори для нової адміністрації Трампа – стабілізація на фронті та залучення Україною додаткової людської сили.
- Трамп готується до переговорів з Путіним, який висловив бажання зустрітися першим.
Що Волц пропонує Україні
За словами радника Дональда Трампа, важлива річ, яку хоче побачити нова адміністрація — це реальна стабілізація на фронті.
Майкл Волц наголосив, що насамперед йдеться про питання людської сили.
На цьому тлі він почав цинічно скаржитися, що в Україні призов йде із 26 років (насправді з 25 — ред.), а не з 18.
На переконання конгресмена, зниження мобілізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.
Трамп уже готується до зустрічі з Путіним
За словами майбутнього президента США, уже розпочалася його підготовка до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Дональд Трамп звертає увагу на те, що саме Путін першим висловив бажання зустрітися.
Поки лідер республіканців не розкрив конкретну дату проведення перемовин, попри це дав зрозуміти, що всі моменти уже обговорюються.
Як уже згадувалося раніше, перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-