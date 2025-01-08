Франція звинуватила Трампа у намірах атакувати Євросоюз

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро відреагував на скандальні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Очільник МЗС наголосив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Франція поставила Трампа на місце

Як зазначив французький дипломат, подібні атаки неприпустимі з боку жодної з країн.

Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були. Жан-Ноель Барро Глава МЗС Франції

Шеф французької дипломатії нагадав Дональду Трампу, що Європа — це “сильний континент", який не дозволить з собою так поводитися.

Що важливо розуміти, ще у грудні 2024 року майбутній президент США написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, що володіння і контроль над Гренландією є "вирішальним" для Штатів.

Ба більше, 7 січня лідер республіканців не захотів відмовитися від ідеї використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.

Трюдо також відповів на скандальні заяви Трампа

Канадський лідер Джастін Трюдо публічно заперечив можливість того, що його країна може стати частиною США.

Такою була реакція політика на багаторазові “жарти” Дональда Трампа.

Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки. Джастін Трюдо Прем’єр-міністр Канади

Фото: скриншот

До слова, 8 січня Дональд Трамп неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.