Трамп назвав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Майбутній президент США Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти Україні може загостритися у 2025 році. Попри це, він націлений покласти їй кінець протягом 6 місяців.

Трамп переоцінив свої можливості

З новою заявою з цього приводу майбутній очільник Білого дому виступив під час пресконференції у Мар-а-Лаго.

Він вкотре дорікнув команді чинного президента Джо Байдена за те, що вона допустила початок повномасштабної війни у центрі Європи.

Ба більше, Трамп озвучив вкрай неочікуваний прогноз.

Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз, — сказав республіканець. Поширити

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи планує він найближчим часом провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зустрінуся після 20-го числа, що я ненавиджу, тому що ви знаєте, що кожен день гинуть люди — багато, багато молодих людей гинуть — солдати. Дональд Трамп Майбутній президент США

На переконання республіканця, що війна РФ проти України — це війна, якої не повинно було бути.

Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом

Як повідомив нещодавно президент України, під час зустрічі у Парижі він встиг пояснити Дональду Трампу свою позицію та описати головні плани.

Трамп уже знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, головна загроза полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".