Трамп назвав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Майбутній президент США Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти Україні може загостритися у 2025 році. Попри це, він націлений покласти їй кінець протягом 6 місяців.
Головні тези:
- Трамп вважає, що війна Росії проти України може загостритися.
- Він дав зрозуміти, що поки не планує зустрічатися з Путіним.
- Зеленський розкрив нові деталі переговорів з Трампом щодо завершення бойових дій.
Трамп переоцінив свої можливості
З новою заявою з цього приводу майбутній очільник Білого дому виступив під час пресконференції у Мар-а-Лаго.
Він вкотре дорікнув команді чинного президента Джо Байдена за те, що вона допустила початок повномасштабної війни у центрі Європи.
Ба більше, Трамп озвучив вкрай неочікуваний прогноз.
На цьому тлі журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи планує він найближчим часом провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
На переконання республіканця, що війна РФ проти України — це війна, якої не повинно було бути.
Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом
Як повідомив нещодавно президент України, під час зустрічі у Парижі він встиг пояснити Дональду Трампу свою позицію та описати головні плани.
За словами українського лідера, головна загроза полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".
Володимир Зеленський також додав, що Дональд Трамп наразі налаштований максимально швидко завершити війну, однак поки не має доступу до всієї необхідної інформації.
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