Трамп назвал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины

Будущий президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины может обостриться в 2025 году. Несмотря на это, он нацелен положить ей конец в течение 6 месяцев.
Главные тезисы
- Трамп считает, что война России против Украины может обостриться.
- Он дал понять, что пока не собирается встречаться с Путиным.
- Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Трампом касательно завершения боевых действий.
Трамп переоценил свои возможности
С новым заявлением по этому поводу будущий глава Белого дома выступил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Он в очередной раз упрекнул команду действующего президента Джо Байдена в том, что она допустила начало полномасштабной войны в центре Европы.
Более того, Трамп озвучил крайне неожиданный прогноз.
На этом фоне журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, планирует ли он в ближайшее время провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
По убеждению республиканца, война РФ против Украины — это война, которой не должно было быть.
Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом
Как сообщил президент Украины, во время встречи в Париже он успел объяснить Дональду Трампу свою позицию и описать главные планы.
По словам украинского лидера, главная угроза заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".
Владимир Зеленский также добавил, что Дональд Трамп сейчас настроен максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.
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