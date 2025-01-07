Трамп назвал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины
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Трамп назвал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины

Трамп
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Источник:  Associated Press

Будущий президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины может обостриться в 2025 году. Несмотря на это, он нацелен положить ей конец в течение 6 месяцев.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что война России против Украины может обостриться.
  • Он дал понять, что пока не собирается встречаться с Путиным.
  • Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Трампом касательно завершения боевых действий.

Трамп переоценил свои возможности

С новым заявлением по этому поводу будущий глава Белого дома выступил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Он в очередной раз упрекнул команду действующего президента Джо Байдена в том, что она допустила начало полномасштабной войны в центре Европы.

Более того, Трамп озвучил крайне неожиданный прогноз.

Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас, — сказал республиканец.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, планирует ли он в ближайшее время провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я знаю, что Путин хотел встретиться. Я не думаю, что это будет уместно, если я встречусь после 20-го числа, что я ненавижу, потому что вы знаете, что каждый день гибнут люди — много, многие молодые люди гибнут — солдаты.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

По убеждению республиканца, война РФ против Украины — это война, которой не должно было быть.

Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Как сообщил президент Украины, во время встречи в Париже он успел объяснить Дональду Трампу свою позицию и описать главные планы.

Трамп уже знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, главная угроза заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

Владимир Зеленский также добавил, что Дональд Трамп сейчас настроен максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.

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