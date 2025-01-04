Это произойдет впервые в истории. Трамп зол из-за будущей инаугурации

Будущий президент США Дональд Трамп недоволен тем, что в день его инаугурации, 20 января, национальные флаги будут приспущены. Что важно понимать, это произойдет впервые в истории из-за продолжающегося траура в связи со смертью экс-президента Джимми Картера.

Что известно о смерти Джимми Картера

Журналисты обращают внимание на то, что американские национальные флаги по распоряжению действующего президента Джо Байдена остаются приспущенными в связи со смертью экс-президента Джимми Картера 29 декабря, что является традицией.

Что важно понимать, продолжительность траура достигает 30 дней, так что на него приходится и дата инаугурации Трампа.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что Джимми Картер, который был президентом США в 1977-1981 годах, стал рекордным долгожителем среди президентов Соединенных Штатов.

Он скончался 29 декабря 2024 года в 100-летнем возрасте.

Джимми Картер (Фото: flickr.com)

Трамп нашел новый повод для возмущения

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил сожаление по поводу такого стечения обстоятельств.

По словам последнего, все демократы якобы "возбуждены" от того, что американский флаг может быть приспущен во время его инаугурации.

Они думают, что это что-то замечательное и очень радуются, потому что на самом деле они не любят нашу страну и думают только о себе. Дональд Трамп Будущий президент США

Республиканец обратил внимание на то, что это будет первым случаем, когда при вступлении в должность нового президента флаги будут приспущены.

Никто не хочет такого видеть, никто из американцев не будет рад по этому поводу. Увидим, как все сложится, — пожаловался политик. Поделиться

Как утверждает спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пока планов пересматривать решение о трауре нет.