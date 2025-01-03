Зеленский готовится к новой встрече с Трампом — когда именно
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский готовится к новой встрече с Трампом — когда именно

Офис Президента Украины
Зеленский и Трамп
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что может встретиться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского с Трампом может стать новым шагом в сотрудничестве Украины и США.
  • Следующие шаги должны привести к прекращению горячей стадии войны.

Зеленский и Трамп могут встретиться в январе

По словам главы государства, приоритет нового американского лидера — его внутренние вопросы.

Это ясно из его избирательной кампании и из его ежедневных месседжей. Что касается международного трека, это будет Украина и Средний Восток. Да. Отдельные их отношения с Тихоокеанским регионом. Безопасность там. Китай, Корея и т.д. Это тоже понятно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом.

Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили — он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ждать вас. Он сказал мне это. Он сказал: для меня приоритет — закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да — после инаугурации будет у нас встреча.

По мнению Владимира Зеленского, их совместная работа начнется уже с осознанием четкого плана действий.

Каким должен быть план завершения войны РФ против Украины

Как отметил украинский лидер, он хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, предложенные Трампом, совпадали с видением нашей страны.

А по-другому не может быть. Мы — Украина. Это наша независимость. Это наша земля и наше будущее. И я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это также понятно. Потому что они, я думаю, будут изучать много разных деталей кто на что готов. Я думаю, что это будет такой первый период. И от этого мы будем строить следующие шаги.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также обратил внимание на то, что следующие шаги должны привести к прекращению горячей стадии войны.

Что важно понимать, именно завершение горячей стадии войны — это важный шаг для восстановления мирной жизни.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал мощный козырь Украины и тактическую ошибку Путина
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готовится к ракетной атаке на Москву, но есть нюанс
Кремль
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как остановить войну Путина. Аналитики предложили мощный инструмент
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?