Зеленский готовится к новой встрече с Трампом — когда именно

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что может встретиться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января.

Зеленский и Трамп могут встретиться в январе

По словам главы государства, приоритет нового американского лидера — его внутренние вопросы.

Это ясно из его избирательной кампании и из его ежедневных месседжей. Что касается международного трека, это будет Украина и Средний Восток. Да. Отдельные их отношения с Тихоокеанским регионом. Безопасность там. Китай, Корея и т.д. Это тоже понятно. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом.

Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили — он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ждать вас. Он сказал мне это. Он сказал: для меня приоритет — закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да — после инаугурации будет у нас встреча. Поделиться

По мнению Владимира Зеленского, их совместная работа начнется уже с осознанием четкого плана действий.

Каким должен быть план завершения войны РФ против Украины

Как отметил украинский лидер, он хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, предложенные Трампом, совпадали с видением нашей страны.

А по-другому не может быть. Мы — Украина. Это наша независимость. Это наша земля и наше будущее. И я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это также понятно. Потому что они, я думаю, будут изучать много разных деталей кто на что готов. Я думаю, что это будет такой первый период. И от этого мы будем строить следующие шаги. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также обратил внимание на то, что следующие шаги должны привести к прекращению горячей стадии войны.