Зеленский готовится к новой встрече с Трампом — когда именно

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что может встретиться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января.
Главные тезисы
- Встреча Зеленского с Трампом может стать новым шагом в сотрудничестве Украины и США.
- Следующие шаги должны привести к прекращению горячей стадии войны.
Зеленский и Трамп могут встретиться в январе
По словам главы государства, приоритет нового американского лидера — его внутренние вопросы.
Кроме того, глава государства напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом.
По мнению Владимира Зеленского, их совместная работа начнется уже с осознанием четкого плана действий.
Каким должен быть план завершения войны РФ против Украины
Как отметил украинский лидер, он хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, предложенные Трампом, совпадали с видением нашей страны.
Глава государства также обратил внимание на то, что следующие шаги должны привести к прекращению горячей стадии войны.
Что важно понимать, именно завершение горячей стадии войны — это важный шаг для восстановления мирной жизни.
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