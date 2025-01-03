Зеленский назвал мощный козырь Украины и тактическую ошибку Путина
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Зеленский назвал мощный козырь Украины и тактическую ошибку Путина

Зеленский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы государства Владимира Зеленского, именно Курская операция является козырем Украины во время всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга.

Главные тезисы

  • Зеленский указал на тактическую ошибку Путина, которая заключается в перебрасывании северокорейского контингента в Курскую область.
  • Актуальная ситуация на фронте: российские штурмы в Донецкой области, напряжение на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, обсуждение защиты Херсонщины и новые успехи ВСУ.

Зеленский объяснил важность Курской операции

Курск — очень сильный козырь. Во всех переговорах. Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это оказало бы большое влияние. На них это сильно повлияло.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, страны Глобального Юга были под влиянием того, что воины ВСУ дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".

Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда (в Курскую область — ред.) опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка, — добавил Зеленский.

Что известно об актуальной ситуации на поле боя

Вечером 2 декабря президент Украины сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.

По словам главы государства, в течение последних дней не утихали российские штурмы в Донецкой области.

Под мощным давлением врага остаются Покровское, Кураховское, Лиманское и Времевское направления.

Отдельно обсудили защиту Херсона. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции — более 30 российских атак в сутки. Благодарю все наши подразделения, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупанта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства отметил 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск.

Молодцы, воины! Слава Украине! — заявил Зеленский.

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