Зеленский назвал мощный козырь Украины и тактическую ошибку Путина

По словам главы государства Владимира Зеленского, именно Курская операция является козырем Украины во время всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга.
Главные тезисы
- Зеленский указал на тактическую ошибку Путина, которая заключается в перебрасывании северокорейского контингента в Курскую область.
- Актуальная ситуация на фронте: российские штурмы в Донецкой области, напряжение на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, обсуждение защиты Херсонщины и новые успехи ВСУ.
Зеленский объяснил важность Курской операции
Как отметил украинский лидер, страны Глобального Юга были под влиянием того, что воины ВСУ дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".
Что известно об актуальной ситуации на поле боя
Вечером 2 декабря президент Украины сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.
По словам главы государства, в течение последних дней не утихали российские штурмы в Донецкой области.
Под мощным давлением врага остаются Покровское, Кураховское, Лиманское и Времевское направления.
Кроме того, глава государства отметил 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск.
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