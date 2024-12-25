Россия столкнулась еще с одной серьезной проблемой из-за вторжения в Украину
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия столкнулась еще с одной серьезной проблемой из-за вторжения в Украину

Путин
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Источник:  ISW

Команде российского диктатора Владимира Путина не удается бороться с долгосрочным демографическим спадом в РФ на фоне санкций и войны против Украины.

Главные тезисы

  • Экономический кризис стал причиной обострения демографического спада в России.
  • Инициатива Кремля по расширению выплат материнского капитала не может компенсировать общую экономическую нестабильность.

Проблемы в России обостряются все сильнее

Американские аналитики пришли к выводу, что региональные власти страны-агрессорки, вероятнее всего, продолжат расширять выплаты материнского капитала в рамках директивы Кремля по решению демографических проблем.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что сейчас российская экономика ощутимо страдает из-за войны, санкций и растущего дефицита рабочей силы.

На этом фоне правительству может быть трудно предоставлять большие выплаты материнского капитала с течением времени.

Напомним, недавно американский Институт изучения войны озвучил прогноз, что Россию в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы. Все дело в том, что экономика врага оказалась не столь устойчива, как утверждает Кремль.

Что происходит в Центробанке РФ

Недавно журналисты распространили данные о письме Центрального банка России в ответ на запрос депутата Государственной Думы России Дениса Парфенова.

В нем говорилось, что снижение ключевой ставки для стимулирования спроса, когда "спрос уже превышает предложение", это "опасно".

Как считают в российском ЦБ, текущий дефицит рабочей силы, оборудования и транспорта означает, что дешевые кредиты только усилят конкуренцию за ресурсы среди бизнеса и увеличат цены.

Что важно понимать, 2 месяца назад в стране-агрессорке уже повысили ключевую ставку до 21%, а глава банка Эльвира Набиуллина недавно объявила, что банк может повысить ее еще больше.

На фоне последних событий нелегитимный президент РФ Владимир Путин пожаловался на ЦБ и Набиуллину и обвинил их в неправильном обращении с повышением процентных ставок.

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