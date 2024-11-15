Когда экономика РФ ощутит серьезные последствия войны — прогноз аналитиков

Команда ISW пришла к выводу, что уже в 2025 году российская экономика столкнется с масштабными проблемами на фоне захватнической войны, которую она более 10 лет ведет против Украины.
Главные тезисы
- Сокращение государственных расходов и провальная борьба с инфляцией разрушают экономическую устойчивость России.
- Поддержка Украины на международном уровне обостряет экономические проблемы Кремля.
- Отмена финансовых стимулов для российских солдат подорвала доверие к Путину.
Что будет происходить в России
Согласно данным американских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин взволнован экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.
На этом фоне его команда недавно приняла ряд мер, направленных на сокращение государственных расходов по лечению раненых солдат РФ, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем.
Это еще одно яркое подтверждение того, что экономика страны-агрессорки не столь устойчива к западным санкциям, монетарным ограничениям и расходам на военные действия, как об этом постоянно рассказывает Кремль.
У Путина нет возможности финансировать войну на одинаковом уровне
Что важно понимать, российский диктатор действительно изменил компенсации, обещанные солдатам РФ, раненым в ходе боевых действий в Украине.
Это мгновенно спровоцировало волну возмущения среди оккупантов.
Нельзя также игнорировать тот факт, что попытки Путина и его команды остановить инфляцию оказывают непосредственное влияние на расширение российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и перспективы мобилизации экономики.
По убеждению аналитиков, при такой монетарной политике российский ОПК вряд ли сможет добиться уровня производства, необходимого для замещения потерь армии РФ на поле боя.
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