Команда ISW пришла к выводу, что уже в 2025 году российская экономика столкнется с масштабными проблемами на фоне захватнической войны, которую она более 10 лет ведет против Украины.

Что будет происходить в России

Согласно данным американских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин взволнован экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

На этом фоне его команда недавно приняла ряд мер, направленных на сокращение государственных расходов по лечению раненых солдат РФ, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем.

Это еще одно яркое подтверждение того, что экономика страны-агрессорки не столь устойчива к западным санкциям, монетарным ограничениям и расходам на военные действия, как об этом постоянно рассказывает Кремль.

Эта политика также демонстрирует, что Кремль не сможет поддерживать затяжную войну годами и десятилетиями, защищая российское общество от экономических вызовов. Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше обострит экономические проблемы России. Поделиться

У Путина нет возможности финансировать войну на одинаковом уровне

Что важно понимать, российский диктатор действительно изменил компенсации, обещанные солдатам РФ, раненым в ходе боевых действий в Украине.

Это мгновенно спровоцировало волну возмущения среди оккупантов.

Финансовые стимулы стали ключевым элементом призывной кампании российской армии и усилий по содержанию личного состава за последние почти три года, и отмена таких стимулов указывает на то, что эта система становится экономически нежизнеспособной для Кремля, — отмечают эксперты. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что попытки Путина и его команды остановить инфляцию оказывают непосредственное влияние на расширение российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и перспективы мобилизации экономики.