Когда экономика РФ ощутит серьезные последствия войны — прогноз аналитиков
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда экономика РФ ощутит серьезные последствия войны — прогноз аналитиков

Кремль
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Источник:  ISW

Команда ISW пришла к выводу, что уже в 2025 году российская экономика столкнется с масштабными проблемами на фоне захватнической войны, которую она более 10 лет ведет против Украины.

Главные тезисы

  • Сокращение государственных расходов и провальная борьба с инфляцией разрушают экономическую устойчивость России.
  • Поддержка Украины на международном уровне обостряет экономические проблемы Кремля.
  • Отмена финансовых стимулов для российских солдат подорвала доверие к Путину.

Что будет происходить в России

Согласно данным американских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин взволнован экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

На этом фоне его команда недавно приняла ряд мер, направленных на сокращение государственных расходов по лечению раненых солдат РФ, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем.

Это еще одно яркое подтверждение того, что экономика страны-агрессорки не столь устойчива к западным санкциям, монетарным ограничениям и расходам на военные действия, как об этом постоянно рассказывает Кремль.

Эта политика также демонстрирует, что Кремль не сможет поддерживать затяжную войну годами и десятилетиями, защищая российское общество от экономических вызовов. Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше обострит экономические проблемы России.

У Путина нет возможности финансировать войну на одинаковом уровне

Что важно понимать, российский диктатор действительно изменил компенсации, обещанные солдатам РФ, раненым в ходе боевых действий в Украине.

Это мгновенно спровоцировало волну возмущения среди оккупантов.

Финансовые стимулы стали ключевым элементом призывной кампании российской армии и усилий по содержанию личного состава за последние почти три года, и отмена таких стимулов указывает на то, что эта система становится экономически нежизнеспособной для Кремля, — отмечают эксперты.

Нельзя также игнорировать тот факт, что попытки Путина и его команды остановить инфляцию оказывают непосредственное влияние на расширение российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и перспективы мобилизации экономики.

По убеждению аналитиков, при такой монетарной политике российский ОПК вряд ли сможет добиться уровня производства, необходимого для замещения потерь армии РФ на поле боя.

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