Масштабная атака дронов на Россию — все подробности и видео

Утром 15 ноября Министерство обороны России заявило, что ночью территорию РФ и оккупированного Крыма атаковали более 50 украинских беспилотников.
Главные тезисы
- Губернатор Краснодарского края опубликовал правдивую информацию об атаке, однако впоследствии ее удалил.
- Беспилотники были нацелены на военные объекты, в том числе на аэродром "Крымск".
Россия снова подверглась атаке дронов
Российское оборонное ведомство утверждает, что якобы удалось сбить 36 БПЛА только над Краснодарским краем.
Что также интересно, ранее об 46 уничтоженных дронах только над Крымским районом заявили местные оккупационные власти, однако затем удалили публикацию без объяснений.
Впоследствии Минобороны РФ заявило, что в общей сложности удалось сбить 51 БПЛА.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил губернатор Краснодарского края:
Одной из целей дронов был аэродром "Крымск"
Оппозиционные российские журналисты обратили внимание на то, что глава Крымского района Краснодарского края заявил о 46 сбитых за ночь БПЛА.
Он также добавил, что никто из гражданских не пострадал, однако впоследствии удалил свое сообщение
По словам местных жителей, беспилотники пытались атаковать в Краснодарском крае военный аэродром "Крымск".
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