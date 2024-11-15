Масштабная атака дронов на Россию — все подробности и видео
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Проиcшествия
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Масштабная атака дронов на Россию — все подробности и видео

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Источник:  online.ua

Утром 15 ноября Министерство обороны России заявило, что ночью территорию РФ и оккупированного Крыма атаковали более 50 украинских беспилотников.

Главные тезисы

  • Губернатор Краснодарского края опубликовал правдивую информацию об атаке, однако впоследствии ее удалил.
  • Беспилотники были нацелены на военные объекты, в том числе на аэродром "Крымск".

Россия снова подверглась атаке дронов

Российское оборонное ведомство утверждает, что якобы удалось сбить 36 БПЛА только над Краснодарским краем.

Что также интересно, ранее об 46 уничтоженных дронах только над Крымским районом заявили местные оккупационные власти, однако затем удалили публикацию без объяснений.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что в общей сложности удалось сбить 51 БПЛА.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил губернатор Краснодарского края:

Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши силы ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждены крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе у станицы Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, — написал он.

Одной из целей дронов был аэродром "Крымск"

Оппозиционные российские журналисты обратили внимание на то, что глава Крымского района Краснодарского края заявил о 46 сбитых за ночь БПЛА.

Он также добавил, что никто из гражданских не пострадал, однако впоследствии удалил свое сообщение

Продолжает работу оперативный штаб Крымского района. Сегодня за ночь было подавлено 46 БПЛА над территорией района. Среди мирного населения пострадавших нет, — сообщалось в удаленной публикации.

По словам местных жителей, беспилотники пытались атаковать в Краснодарском крае военный аэродром "Крымск".

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