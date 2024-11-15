Масштабна атака дронів на Росію — усі подробиці та відео

Вранці 15 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що вночі територію РФ і окупованого Криму атакували понад 50 українських безпілотників.
Головні тези:
- Губернатор Краснодарського краю опублікував правдиву інформацію про атаку, однак згодом її видалив.
- Безпілотники були націлені на військові об'єкти, зокрема на аеродром "Кримськ".
Росія знову зазнала атаки дронів
Російське оборонне відомство стверджує, що нібито вдалося збити 36 БПЛА лише над Краснодарським краєм.
Що також цікаво, раніше про 46 знищених дронів лише над Кримським районом заявила місцева окупаційна влада, однак потім видалила публікацію без пояснень.
Згодом Міноборони РФ заявило, що загалом вдалося збити 51 БПЛА.
З окремою заявою з цього приводу виступив губернатор Краснодарського краю:
Однією з цілей дронів був аеродром "Кримськ"
Опозиційні російські журналісти звернули увагу на те, що очільник Кримського району Краснодарського краю спочатку заявив про 46 збитих за ніч БПЛА.
Він також додав, що ніхто з цивільних не постраждав, однак згодом видалив свій допис.
За словами місцевих мешканців, безпілотники намагалися атакувати у Краснодарському краї військовий аеродром "Кримськ".
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