Масштабна атака дронів на Росію — усі подробиці та відео

Росія знову зазнала атаки дронів

Російське оборонне відомство стверджує, що нібито вдалося збити 36 БПЛА лише над Краснодарським краєм.

Що також цікаво, раніше про 46 знищених дронів лише над Кримським районом заявила місцева окупаційна влада, однак потім видалила публікацію без пояснень.

Згодом Міноборони РФ заявило, що загалом вдалося збити 51 БПЛА.

Дежурними засобами ППО перехоплено та знищено 51 українську БПЛА: 36 БПЛА — над територією Краснодарського краю, 3 БПЛА — над територією Республіки Крим, 2 БПЛА — над територією Бєлгородської області та 10 БПЛА — над акваторією Азовського моря, — йдеться в офіційній заяві ворожого відомства. Поширити

З окремою заявою з цього приводу виступив губернатор Краснодарського краю:

Цієї ночі два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Наші сили ППО перехопили кілька десятків БПЛА у Кримському та Червоноармійському районах. У Кримську уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь. Постраждалих немає. Пошкоджено дах одного будинку та автомобіль. У Червоноармійському районі у станиці Полтавської уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку, — написав він. Поширити

Однією з цілей дронів був аеродром "Кримськ"

Опозиційні російські журналісти звернули увагу на те, що очільник Кримського району Краснодарського краю спочатку заявив про 46 збитих за ніч БПЛА.

Він також додав, що ніхто з цивільних не постраждав, однак згодом видалив свій допис.

Продовжує працювати оперативний штаб Кримського району. Сьогодні за ніч були придушені 46 БПЛА над територією району. Серед двох мирних населення постраждалих немає, — повідомлялося у видаленій публікації. Поширити

За словами місцевих мешканців, безпілотники намагалися атакувати у Краснодарському краї військовий аеродром "Кримськ".