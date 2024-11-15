8 бомбардувальників злетіли з російського аеродрому "Оленья"

Вранці 15 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт 8 бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья". Варто зазначити, що раніше також стало відомо про активність 6-ти російських бортів Ту-95МС.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
- Цілком можливо, що російська авіація буде лише імітувати пуски, як це було минулого разу, однак загроза залишається.
- Відомо про поранення 10 осіб внаслідок масованого комбінованого ворожого удару по Одесі.
РФ може здійснити ще одну масштабну атаку на Україну
За словами українських захисників, вони фіксують активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Окрім того, наголошується: якщо буде ракетна загроза, то Повітряні сили ЗСУ повідомлять додатково.
Варто зазначити, що вранці 11 листопада Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет".
Однак тоді, ймовірно, пуски були імітаційними.
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки РФ
У результаті масованого комбінованого ворожого удару по Одесі кількість поранених зросла до 10. Зокрема йдеться про 2 дітей.
Він також уточнив, що російські окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.
За словами мера міста, на місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки.
Окрім того, вказано, що теплопостачальники працюють над усуненням наслідків атаки.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що серед постраждалих є 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні.
Також вказано, що ще один 22-річний хлопець перебуває у важкому стані після атаки ворога.
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