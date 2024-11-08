Атака дронів. Росіяни скаржаться на пожежу в районі Саратовського НПЗ — відео

У ніч проти 8 листопада жителі російського Саратова масово постили відео з пожежею нібито внаслідок удару дронами в районі місцевого нафтопереробного заводу. Міністерство оборони країни-агресорки відрапортувало про буцімто знищення 17 БпЛА.

Атака дронів на Саратовський НПЗ: що відомо

Жителі Саратова повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА.

При цьому частина жителів стверджує, що горить смолоскип НПЗ, проте, судячи з кадрів, смолоскип розташований правіше за передбачувану пожежу. Підтверджень цієї інформації немає.

Губернатор повідомив, що вночі над територією Саратова ліквідували БПЛА, частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району. У цьому районі розташований Саратовский НПЗ.

Міноборони РФ заявляє про нібито 17 збитих або перехоплених за ніч БПЛА:

Засобами ППО знищено та перехоплено 17 українських БПЛА з яких: 6 було перехоплено над територією Воронезької області; 6 — над територією Саратовської області; 4 збиті над територією Білгородської області та один — над територією Брянської області. Поширити

Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області РФ

Як заявив губернатор області Максим Єгоров, вночі 27 жовтня в Мічурінському муніципальному окрузі зафіксували "приліт" дронів.

Відомо про 11 безпілотників. Невелике загоряння, спричинене вибухом, було швидко ліквідовано силами ГУ МНС Росії в Тамбовській області, — повідомив місцевий губернатор.

Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.