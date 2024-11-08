Атака дронів. Росіяни скаржаться на пожежу в районі Саратовського НПЗ — відео

У ніч проти 8 листопада жителі російського Саратова масово постили відео з пожежею нібито внаслідок удару дронами в районі місцевого нафтопереробного заводу. Міністерство оборони країни-агресорки відрапортувало про буцімто знищення 17 БпЛА.
Головні тези:
- Російські жителі реагують на пожежу поруч із нафтопереробним заводом у Саратові, яку пов'язують із атакою дронів.
- Міноборони РФ оголосило про знищення 17 безпілотників, які нібито належать українській стороні, у різних областях Росії.
Атака дронів на Саратовський НПЗ: що відомо
Жителі Саратова повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА.
При цьому частина жителів стверджує, що горить смолоскип НПЗ, проте, судячи з кадрів, смолоскип розташований правіше за передбачувану пожежу. Підтверджень цієї інформації немає.
Губернатор повідомив, що вночі над територією Саратова ліквідували БПЛА, частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району. У цьому районі розташований Саратовский НПЗ.
Міноборони РФ заявляє про нібито 17 збитих або перехоплених за ніч БПЛА:
Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області РФ
Як заявив губернатор області Максим Єгоров, вночі 27 жовтня в Мічурінському муніципальному окрузі зафіксували "приліт" дронів.
Відомо про 11 безпілотників. Невелике загоряння, спричинене вибухом, було швидко ліквідовано силами ГУ МНС Росії в Тамбовській області, — повідомив місцевий губернатор.
Також у мережі повідомляють про пожежу біля села Новонікольське, де загорілася диспетчерська станція "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.
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