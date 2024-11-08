Атака дронов. Россияне жалуются на пожар в районе Саратовского НПЗ — видео

В ночь на 8 ноября жители российского Саратова массово постили видео с пожаром якобы в результате удара дронами в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Министерство обороны страны-агрессорки отрапортовало о якобы уничтожении 17 БпЛА.
Главные тезисы
- Жители Саратова фиксируют пожар, связанный с атакой дронов на нефтеперерабатывающий завод.
- Минобороны РФ объявило о будто бы ликвидации 17 БПЛА, предположительно принадлежащих Украине.
Атака дронов на Саратовский НПЗ: что известно
Жители Саратова сообщили о пожаре в районе местного НПЗ после атаки БПЛА.
При этом часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ, однако, судя по кадрам, факел расположен правее предполагаемого пожара. Подтверждений этой информации нет.
Губернатор сообщил, что ночью над территорией Саратова был ликвидирован БПЛА, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. В этом районе расположен Саратовский НПЗ.
Минобороны РФ заявляет о якобы 17 сбитых или перехваченных за ночь БПЛА:
Что известно об атаке дронов в Тамбовской области РФ
Как заявил губернатор области Максим Егоров, ночью 27 октября в Мичуринском муниципальном округе зафиксировали "прилет" дронов.
Известно об 11 беспилотниках. Небольшое возгорание, вызванное взрывом, было быстро ликвидировано силами ГУ МЧС России в Тамбовской области, сообщил местный губернатор.
Также в сети сообщают о пожаре возле села Новоникольское, где загорелась диспетчерская станция "Транснефть-Дружба". В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.
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