8 бомбардировщиков взлетели с российского аэродрома "Оленья"

Утром 15 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете 8 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья". Стоит отметить, что ранее стало известно об активности 6-ти российских бортов Ту-95МС.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать воздушную тревогу.
- Вполне возможно, что российская авиация будет только имитировать пуски, как это было в прошлый раз, однако угроза остается.
- Известно о ранении 10 человек в результате массированного комбинированного вражеского удара по Одессе.
РФ может осуществить еще одну масштабную атаку на Украину
По словам украинских защитников, они фиксируют активность 6-ти бортов Ту-95МС из аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.
Кроме того, указано, что если будет ракетная угроза, то Воздушные силы ВСУ сообщат дополнительно.
Стоит отметить, что утром 11 ноября Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "совершили пуски ракет".
Однако тогда, вероятно, пуски были имитационными.
В Одессе возросло количество пострадавших после атаки РФ
В результате массированного комбинированного вражеского удара по Одессе количество раненых возросло до 10. В частности, речь идет о 2 детях.
Он также уточнил, что российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома, систему теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.
По словам мэра города, на местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.
Кроме того, указано, что теплопоставщики работают над устранением последствий атаки.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что среди пострадавших есть 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице.
Также указано, что еще один 22-летний парень находится в тяжелом состоянии после атаки врага.
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