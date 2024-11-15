8 бомбардировщиков взлетели с российского аэродрома "Оленья"

Утром 15 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете 8 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья". Стоит отметить, что ранее стало известно об активности 6-ти российских бортов Ту-95МС.

РФ может осуществить еще одну масштабную атаку на Украину

По словам украинских защитников, они фиксируют активность 6-ти бортов Ту-95МС из аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.

Кроме того, указано, что если будет ракетная угроза, то Воздушные силы ВСУ сообщат дополнительно.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! По уточненным данным, в воздухе около 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, — сказано в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что утром 11 ноября Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "совершили пуски ракет".

Однако тогда, вероятно, пуски были имитационными.

В Одессе возросло количество пострадавших после атаки РФ

В результате массированного комбинированного вражеского удара по Одессе количество раненых возросло до 10. В частности, речь идет о 2 детях.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Вечером 14 ноября наш город попал под массированный комбинированный вражеский удар. В результате погибла женщина, раненым предоставляется необходимая медицинская помощь. Пока известно о 10 пострадавших, — сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов. Поделиться

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Он также уточнил, что российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома, систему теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.

По словам мэра города, на местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Кроме того, указано, что теплопоставщики работают над устранением последствий атаки.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что среди пострадавших есть 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Также указано, что еще один 22-летний парень находится в тяжелом состоянии после атаки врага.