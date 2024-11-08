Атака РФ на Запорожье — погибли 9 человек, среди них ребенок

В Запорожье в многоэтажном доме, куда 7 ноября попала российская авиабомба, продолжаются аварийно-розыскные работы, под завалами могут быть еще люди. По состоянию на утро 8 ноября известно о 9 погибших горожанах, в их числе ― мальчик, которому исполнился год от рождения.
Главные тезисы
- Российская атака на Запорожье унесла жизни 9 человек, среди которых ребенок.
- Продолжаются аварийно-розыскные работы, так как под завалами могут находиться еще люди. Психологи оказывают помощь пострадавшим, включая детей.
- Город объявил День траура после гибели гражданских при российском обстреле. Специальные бригады спасателей и правоохранителей привлечены для ликвидации последствий ударов.
- В медучреждениях находятся 15 пострадавших, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Психологи ГСЧС оказывают помощь 40 пострадавшим.
- Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров назвал Россию страной-террористом. Он уточнил информацию о состоянии пострадавших, включая 5-летнего мальчика, находящегося в критическом состоянии после операции.
Россия убила в многоквартирном доме в Запорожье 9 человек
Об этом на брифинге на месте попадания заявила представитель ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.
Правоохранители совершили поквартирный обход. По информации, некоторые люди до сих пор не вышли на связь.
В ГСЧС отмечают, что в общей сложности известно о 42 травмированных: 20 женщинах, 18 мужчинах и четверых детях.
От ГСЧС для ликвидации последствий ударов были привлечены 20 единиц техники, 110 человек личного состава. Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим.
В Запорожье 8 ноября стало Днем траура по погибшим
Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра. Кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. В том числе 1-летнего мальчика. Вечная память погибшим. Соболезнование тем, кто потерял родных и близких. Россия — страна-террорист. Не простим.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Также Федоров уточнил информацию о состоянии пострадавших во время российской бомбардировки.
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