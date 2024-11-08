Атака РФ на Запорожье — погибли 9 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Запорожье — погибли 9 человек, среди них ребенок

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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В Запорожье в многоэтажном доме, куда 7 ноября попала российская авиабомба, продолжаются аварийно-розыскные работы, под завалами могут быть еще люди. По состоянию на утро 8 ноября известно о 9 погибших горожанах, в их числе ― мальчик, которому исполнился год от рождения.

Главные тезисы

  • Российская атака на Запорожье унесла жизни 9 человек, среди которых ребенок.
  • Продолжаются аварийно-розыскные работы, так как под завалами могут находиться еще люди. Психологи оказывают помощь пострадавшим, включая детей.
  • Город объявил День траура после гибели гражданских при российском обстреле. Специальные бригады спасателей и правоохранителей привлечены для ликвидации последствий ударов.
  • В медучреждениях находятся 15 пострадавших, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Психологи ГСЧС оказывают помощь 40 пострадавшим.
  • Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров назвал Россию страной-террористом. Он уточнил информацию о состоянии пострадавших, включая 5-летнего мальчика, находящегося в критическом состоянии после операции.

Россия убила в многоквартирном доме в Запорожье 9 человек

Об этом на брифинге на месте попадания заявила представитель ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Спасатели работали всю ночь. Для подсветки места попадания были установлены специальные осветительные башни. В частном секторе на местах "прилетов работы" были завершены вчера. Всю ночь продолжались поисковые работы на месте попадания в многоэтажку. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Правоохранители совершили поквартирный обход. По информации, некоторые люди до сих пор не вышли на связь.

В ГСЧС отмечают, что в общей сложности известно о 42 травмированных: 20 женщинах, 18 мужчинах и четверых детях.

Запорожье после атаки РФ

От ГСЧС для ликвидации последствий ударов были привлечены 20 единиц техники, 110 человек личного состава. Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим.

В Запорожье 8 ноября стало Днем траура по погибшим

Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра. Кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. В том числе 1-летнего мальчика. Вечная память погибшим. Соболезнование тем, кто потерял родных и близких. Россия — страна-террорист. Не простим.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Также Федоров уточнил информацию о состоянии пострадавших во время российской бомбардировки.

15 пострадавших от вражеских обстрелов находятся в медучреждениях Запорожья. В крайне тяжелом состоянии — 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое. Раненым оказывается вся необходимая помощь.

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