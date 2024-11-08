Атака РФ на Запорожье — погибли 9 человек, среди них ребенок

В Запорожье в многоэтажном доме, куда 7 ноября попала российская авиабомба, продолжаются аварийно-розыскные работы, под завалами могут быть еще люди. По состоянию на утро 8 ноября известно о 9 погибших горожанах, в их числе ― мальчик, которому исполнился год от рождения.

Россия убила в многоквартирном доме в Запорожье 9 человек

Об этом на брифинге на месте попадания заявила представитель ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Спасатели работали всю ночь. Для подсветки места попадания были установлены специальные осветительные башни. В частном секторе на местах "прилетов работы" были завершены вчера. Всю ночь продолжались поисковые работы на месте попадания в многоэтажку. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди. Поделиться

Правоохранители совершили поквартирный обход. По информации, некоторые люди до сих пор не вышли на связь.

В ГСЧС отмечают, что в общей сложности известно о 42 травмированных: 20 женщинах, 18 мужчинах и четверых детях.

Запорожье после атаки РФ

От ГСЧС для ликвидации последствий ударов были привлечены 20 единиц техники, 110 человек личного состава. Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим.

В Запорожье 8 ноября стало Днем траура по погибшим

Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра. Кровавые руки врага унесли жизни 9 гражданских людей. В том числе 1-летнего мальчика. Вечная память погибшим. Соболезнование тем, кто потерял родных и близких. Россия — страна-террорист. Не простим.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Также Федоров уточнил информацию о состоянии пострадавших во время российской бомбардировки.