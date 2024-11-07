В Запорожье стремительно возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

В Запорожье количество раненых в результате российской бомбардировки днем 7 ноября возросло до 40 человек, четыре человека погибли.
Главные тезисы
- После атаки российской армии в Запорожье число раненых достигло 40 человек, включая четверо детей.
- В результате управляемых авиабомб, одна из которых попала по медицинскому заведению, погибли четыре человека.
- Медицинский персонал Запорожья активно оказывает помощь раненым, среди которых трое детей в возрасте от 4 месяцев до 10 лет.
В Запорожье ранены 40 человек из-за авиабомб РФ
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Среди раненых детей — мальчики 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка. Все они под наблюдением врачей.
В больницах в состоянии средней тяжести находятся около 30 человек.
Россия ударила по Запорожью 5 КАБами
Российская армия атаковала Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения — здесь пятеро раненых, один из которых в тяжелом состоянии.
В 16:00 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших увеличилось.
Позже стало известно, что 17 жителей Запорожья были ранены, среди них трое детей: четырехмесячная девочка и мальчики в возрасте 1 и 10 лет.
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