В Запорожье стремительно возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

В Запорожье количество раненых в результате российской бомбардировки днем 7 ноября возросло до 40 человек, четыре человека погибли.

В Запорожье ранены 40 человек из-за авиабомб РФ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

40 раненых, среди которых четверо детей. Таковы последствия вражеской авиационной атаки в Запорожье. Поделиться

Среди раненых детей — мальчики 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка. Все они под наблюдением врачей.

Запорожье после удара РФ

В больницах в состоянии средней тяжести находятся около 30 человек.

Россия ударила по Запорожью 5 КАБами

Российская армия атаковала Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения — здесь пятеро раненых, один из которых в тяжелом состоянии.

В 16:00 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших увеличилось.

Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Поделиться

Позже стало известно, что 17 жителей Запорожья были ранены, среди них трое детей: четырехмесячная девочка и мальчики в возрасте 1 и 10 лет.