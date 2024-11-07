У Запоріжжі cтрімко зросла кількість загиблих і поранених внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського бомбардування вдень 7 листопада зросла до 40 осіб, чотири людини загинули.
Головні тези:
- Кількість поранених внаслідок бомбардування у Запоріжжі досягла 40 осіб, в тому числі четверо дітей.
- Російська армія атакувала місто п'ятьма керованими авіабомбами, одна з яких влучила по медичному закладу, де поранено п'ятеро людей.
- У лікарнях Запоріжжя вже перебувають у стані середньої важкості близько 30 поранених, серед яких є троє дітей віком від 4 місяців до 10 років.
- Медичний персонал надає постраждалим усю необхідну допомогу для полегшення їх стану.
У Запоріжжі поранено 40 осіб через авіабомби РФ
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Серед поранених дітей — хлопчики 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка. Всі вони під наглядом лікарів.
У лікарнях у стані середньої важкості перебувають близько 30 людей.
Росія ударила по Запоріжжю 5 КАБами
Російська армія атакувала Запоріжжя п'ятьма керованими авіабомбами, одна з яких влучила по території медичного закладу — тут п'ятеро поранених, один з яких у важкому стані.
О 16.00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилася.
Пізніше стало відомо, що 17 жителів Запоріжжя було поранено, серед них є троє дітей: чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-