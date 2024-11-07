У Запоріжжі cтрімко зросла кількість загиблих і поранених внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського бомбардування вдень 7 листопада зросла до 40 осіб, чотири людини загинули.

У Запоріжжі поранено 40 осіб через авіабомби РФ

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

40 поранених, серед яких четверо дітей. Такі наслідки ворожої авіаційної атаки на Запоріжжя. Поширити

Серед поранених дітей — хлопчики 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка. Всі вони під наглядом лікарів.

Запоріжжя після удару РФ

У лікарнях у стані середньої важкості перебувають близько 30 людей.

Росія ударила по Запоріжжю 5 КАБами

Російська армія атакувала Запоріжжя п'ятьма керованими авіабомбами, одна з яких влучила по території медичного закладу — тут п'ятеро поранених, один з яких у важкому стані.

О 16.00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилася.

Одна людина загинула, десятеро поранено, серед них однорічна дитина. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу. Поширити

Пізніше стало відомо, що 17 жителів Запоріжжя було поранено, серед них є троє дітей: чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.