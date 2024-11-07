Росія атакувала Запоріжжя ракетами та авіабомбами — є поранені

Близько 15.00 російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Попередньо відомо про руйнування критичної інфраструктури та поранення містян.
Головні тези:
- Російська військова атака на Запоріжжя призвела до руйнування критичної інфраструктури та поранення містян.
- За відомостями начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, у місті є поранені внаслідок удару РФ.
- Ситуація в Запоріжжі залишається напруженою, інформацію про масштаби руйнувань та загиблих попередньо встановлюють.
Росія обстріляла Запоріжжя: є постраждалі та руйнування
О 14.59 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку РФ на Запоріжжя.
Також Федоров зазначив, що у місті є поранені, а масштаби руйнувань встановлюються.
Пізніше голова ЗОВА надав фото та відео наслідків російського удару по Запоріжжю.
У Запоріжжі вже відомо про 8 жертв внаслідок атаки РФ
У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі відомо вже про вісім жертв.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою, — розповів голова Запорізької ОВА.
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