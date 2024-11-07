Росія атакувала Запоріжжя ракетами та авіабомбами — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Запоріжжя ракетами та авіабомбами — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Близько 15.00 російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Попередньо відомо про руйнування критичної інфраструктури та поранення містян. 

Головні тези:

  • Російська військова атака на Запоріжжя призвела до руйнування критичної інфраструктури та поранення містян.
  • За відомостями начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, у місті є поранені внаслідок удару РФ.
  • Ситуація в Запоріжжі залишається напруженою, інформацію про масштаби руйнувань та загиблих попередньо встановлюють.

Росія обстріляла Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

О 14.59 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку РФ на Запоріжжя.

Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Також Федоров зазначив, що у місті є поранені, а масштаби руйнувань встановлюються.

Запоріжжя після удару РФ

Пізніше голова ЗОВА надав фото та відео наслідків російського удару по Запоріжжю.

У Запоріжжі вже відомо про 8 жертв внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі відомо вже про вісім жертв.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою, — розповів голова Запорізької ОВА.

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Категорія
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