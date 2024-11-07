Россия атаковала Запорожье ракетами и авиабомбами — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Запорожье ракетами и авиабомбами — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Около 15.00 российские войска нанесли удары по Запорожью. Предварительно известно о разрушении критической инфраструктуры и ранении горожан.

Главные тезисы

  • В результате российской атаки на Запорожье были ранены горожане и разрушена критическая инфраструктура.
  • Ситуация в городе остается напряженной, идет работа по установлению масштабов разрушений.
  • Фото последствий атаки по Запорожью были предоставлены главой Запорожской ОВА.

Россия обстреляла Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

В 14:59 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке РФ на Запорожье.

В среду дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больницам.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Также Федоров отметил, что в городе ранены, а масштабы разрушений устанавливаются.

Запорожье после удара РФ

Позже глава ЗОВА предоставил фото и видео последствий российского удара по Запорожью.

В Запорожье уже известно о 8 жертвах в результате атаки РФ

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. Пока известно уже о восьми жертвах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелым, — рассказал глава Запорожской ОВА.

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