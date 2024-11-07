Россия атаковала Запорожье ракетами и авиабомбами — есть раненые

Около 15.00 российские войска нанесли удары по Запорожью. Предварительно известно о разрушении критической инфраструктуры и ранении горожан.

Россия обстреляла Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

В 14:59 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке РФ на Запорожье.

В среду дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больницам. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Также Федоров отметил, что в городе ранены, а масштабы разрушений устанавливаются.

Запорожье после удара РФ

Позже глава ЗОВА предоставил фото и видео последствий российского удара по Запорожью.

В Запорожье уже известно о 8 жертвах в результате атаки РФ

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. Пока известно уже о восьми жертвах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.