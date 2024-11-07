Россия атаковала Запорожье ракетами и авиабомбами — есть раненые

Около 15.00 российские войска нанесли удары по Запорожью. Предварительно известно о разрушении критической инфраструктуры и ранении горожан.
Главные тезисы
- В результате российской атаки на Запорожье были ранены горожане и разрушена критическая инфраструктура.
- Ситуация в городе остается напряженной, идет работа по установлению масштабов разрушений.
- Фото последствий атаки по Запорожью были предоставлены главой Запорожской ОВА.
Россия обстреляла Запорожье: есть пострадавшие и разрушения
В 14:59 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке РФ на Запорожье.
Также Федоров отметил, что в городе ранены, а масштабы разрушений устанавливаются.
Позже глава ЗОВА предоставил фото и видео последствий российского удара по Запорожью.
В Запорожье уже известно о 8 жертвах в результате атаки РФ
В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. Пока известно уже о восьми жертвах.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелым, — рассказал глава Запорожской ОВА.
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