Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих і постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих і постраждалих збільшилася

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Російська армія атакувала Запоріжжя вдень 7 листопада п'ятьма керованими авіабомбами, одна з яких влучила по території медичного закладу. У лікарні є п'ятеро поранених, один з яких у важкому стані. Всього по місту поранення від російського бомбардування отримали 17 людей. Одна особа загинула.

Головні тези:

  • Російська армія вдень 7 листопада атакувала Запоріжжя п'ятьма керованими авіабомбами.
  • У результаті атаки загинула одна людина, 17 отримали поранення.
  • Медичний персонал та рятувальники активно надають допомогу постраждалим в медичних закладах та на місцях влучань.
  • Начальник Запорізької ОВА підтвердив масовану атаку РФ на місто, під час якої постраждали цивільні мешканці та медичні заклади.

Росія ударила по Запоріжжю 5 КАБами

Російська армія атакувала Запоріжжя п'ятьма керованими авіабомбами, одна з яких влучила по території медичного закладу — тут п'ятеро поранених, один з яких у важкому стані.

Запоріжжя після удару РФ

Є постраждалі співробітники. Зараз займаємося евакуацією і переводимо пацієнтів, а кого можемо — виписуємо. Загалом в медзакладі п'ятеро людей отримали поранення, одна людина у важкому стані, — сказав лікар медустанови.

На місці працюють парамедики поліції, які надали допомогу постраждалим. Також рятувальники гасять авто, що зайнялися через влучання.

Секретарка міської ради Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що ворог атакував Запоріжжя пʼятьма КАБами. Є руйнування житлових будинків, одного з медичних закладів міста.

О 16.00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилася.

Одна людина загинула, десятеро поранено, серед них однорічна дитина. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що 17 жителів Запоріжжя було поранено, серед них є троє дітей: чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

Росія обстріляла Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

О 14.59 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про масовану атаку РФ на Запоріжжя.

Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні.

Також Федоров зазначив, що у місті є поранені, а масштаби руйнувань встановлюються.

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