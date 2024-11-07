Удар РФ по Запорожью. Число погибших и пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Число погибших и пострадавших увеличилось

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Российская армия атаковала Запорожье днем 7 ноября пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения. В больнице есть пятеро раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии. Всего по городу ранения от российской бомбардировки получили 17 человек. Один человек погиб.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ на Запорожье погиб один человек, 17 человек получили ранения.
  • Медицинский персонал оказывает необходимую помощь пострадавшим, работают парамедики полиции и спасатели.
  • Начальник Запорожской ОВА подтвердил массированную атаку РФ на город, в результате пострадали жилые дома и медицинские учреждения.
  • Сейчас происходит эвакуация и медицинская помощь пострадавшим, врачи делают все возможное для спасения жизней.
  • Массированная атака на Запорожье вызвала серьезные разрушения и жертвы, ситуация остается напряженной, медицинские учреждения нуждаются в помощи и поддержке.

Россия ударила по Запорожью 5 КАБами

Российская армия атаковала Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения — пятеро раненых, один из которых в тяжелом состоянии.

Запорожье после удара РФ

Есть пострадавшие сотрудники. Сейчас занимаемся эвакуацией и переводим пациентов, а кого можем выписываем. В общей сложности в медучреждении пять человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, — сказал врач медучреждения.

На месте работают парамедики полиции, оказавшие помощь пострадавшим. Также спасатели гасят авто, загоревшиеся из-за попадания.

Секретарь городского совета Запорожья Регина Харченко сообщила, что враг атаковал Запорожье пятью КАБами. Есть разрушение жилых домов, одного из медицинских заведений города.

В 16:00 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших увеличилось.

Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Позднее стало известно о 17 раненых, в том числе 3 детях: четырехмесячной девочке, годовалом мальчике и подростке 10 лет.

Россия обстреляла Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

В 14:59 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке РФ на Запорожье.

Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больницам.

Также Федоров отметил, что в городе ранены, а масштабы разрушений устанавливаются.

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