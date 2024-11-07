Удар РФ по Запорожью. Число погибших и пострадавших увеличилось

Российская армия атаковала Запорожье днем 7 ноября пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения. В больнице есть пятеро раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии. Всего по городу ранения от российской бомбардировки получили 17 человек. Один человек погиб.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Запорожье погиб один человек, 17 человек получили ранения.
- Медицинский персонал оказывает необходимую помощь пострадавшим, работают парамедики полиции и спасатели.
- Начальник Запорожской ОВА подтвердил массированную атаку РФ на город, в результате пострадали жилые дома и медицинские учреждения.
- Сейчас происходит эвакуация и медицинская помощь пострадавшим, врачи делают все возможное для спасения жизней.
- Массированная атака на Запорожье вызвала серьезные разрушения и жертвы, ситуация остается напряженной, медицинские учреждения нуждаются в помощи и поддержке.
Россия ударила по Запорожью 5 КАБами
Российская армия атаковала Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, одна из которых попала по территории медицинского учреждения — пятеро раненых, один из которых в тяжелом состоянии.
На месте работают парамедики полиции, оказавшие помощь пострадавшим. Также спасатели гасят авто, загоревшиеся из-за попадания.
Секретарь городского совета Запорожья Регина Харченко сообщила, что враг атаковал Запорожье пятью КАБами. Есть разрушение жилых домов, одного из медицинских заведений города.
В 16:00 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших увеличилось.
Позднее стало известно о 17 раненых, в том числе 3 детях: четырехмесячной девочке, годовалом мальчике и подростке 10 лет.
Россия обстреляла Запорожье: есть пострадавшие и разрушения
В 14:59 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке РФ на Запорожье.
Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы! Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больницам.
Также Федоров отметил, что в городе ранены, а масштабы разрушений устанавливаются.
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