В Запорожье снова возросло число погибших в результате атаки РФ

В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. Пока известно уже о восьми жертвах.

В Запорожье уже известно о 8 жертвах в результате атаки РФ

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелым, — рассказал председатель Запорожской ОВА. Поделиться

Кроме того, по его словам, девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья.

Два человека — 44-летняя женщина и 44-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее.

Что известно об атаке РФ по Запорожью

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска ударили по критической инфраструктуре Запорожья утром 5 ноября.

Подробности обстрела пока неизвестны. Также неизвестно, каким оружием ударили россияне.

Прокуратура возбудила дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.