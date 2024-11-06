В Запорожье снова возросло число погибших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье снова возросло число погибших в результате атаки РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
В Запорожье снова возросло число погибших в результате атаки РФ
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В Запорожье снова возросло число погибших после обстрела 5 ноября. Пока известно уже о восьми жертвах.

Главные тезисы

  • Число погибших в Запорожье увеличилось после атаки российских войск. Пока известно о 8 жертвах, еще 9 человек в больницах.
  • Российские войска ударили по критической инфраструктуре города, но детали обстрелов остаются неизвестными.
  • Прокуратура возбудила дело за умышленное убийство в результате атаки. Обвиняемые должны ответить за нарушение законов и обычаев войны.
  • Глава Запорожской ОВА подтвердил факт вражеского удара, который привел к гибели людей и разрушениям инфраструктуры города.
  • Подробности об ужасной атаке российских войск на Запорожье пока остаются неизвестными, однако прокуратура проводит расследование.

В Запорожье уже известно о 8 жертвах в результате атаки РФ

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелым, — рассказал председатель Запорожской ОВА.

Кроме того, по его словам, девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья.

Два человека — 44-летняя женщина и 44-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее.

Что известно об атаке РФ по Запорожью

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска ударили по критической инфраструктуре Запорожья утром 5 ноября.

Подробности обстрела пока неизвестны. Также неизвестно, каким оружием ударили россияне.

Прокуратура возбудила дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

К слову, глава ОВА перед этим сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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