Армия РФ атаковали объект инфраструктуры в Запорожье — ранены 2 человека

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры. В результате атаки ранения получили два человека.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, что привело к ранению двух человек.
- Атака РФ на Запорожье является одним из многих нападений в рамках агрессивной деятельности российских оккупационных войск по всей территории Украины.
- В отчете Воздушных Сил раскрыты подробности атаки РФ на Украину, где были сбиты несколько управляемых авиационных ракет и вражеских беспилотников.
- Зенитные ракетные войска, авиация и другие подразделения успешно отразили воздушные нападения российских войск в разных областях Украины.
Что известно об атаке РФ на Запорожье
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительной информации в результате российской атаки получили ранения два человека.
Масштабы разрушений устанавливаются.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 5 ноября
Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.
30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.
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