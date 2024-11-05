Армия РФ атаковали объект инфраструктуры в Запорожье — ранены 2 человека

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры. В результате атаки ранения получили два человека.

Что известно об атаке РФ на Запорожье

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительной информации в результате российской атаки получили ранения два человека.

Масштабы разрушений устанавливаются.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 5 ноября

Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Фото — t.me/ComAFUA