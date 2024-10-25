Россия увеличила дальность авиабомб для атак по Запорожью

Российские военные внесли некоторые изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб (КАБ). Теперь снаряды долетают гораздо дальше, чем это было раньше.
Главные тезисы
- Российские военные увеличили дальность авиабомб для атак по Запорожью.
- Управляемые авиационные бомбы теперь долетают гораздо дальше, чем ранее, из-за чего увеличена зона их применения.
- Российские авиаудары приводят к ранениям местных жителей.
Россия бьет КАБами по Запорожью: в чем причина
Об этом сообщает спикер Сил обороны Юга Влад Волошин в эфире телемарафона.
По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами посреди города Запорожья, расположенного за более чем 30 км до линии боевого столкновения.
Спикер Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и в других направлениях, в том числе и в Харькове и Краматорском.
В результате авиаударов РФ по Запорожью пострадали двое детей
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
В телеэфире начальник ОВА проинформировал, что РФ атаковала город двумя КАБами.
Первый КАБ попал по Набережной магистрали, в двухстах метрах от одного из гипермаркетов... Результат попадания — это поврежденные окна в коммерческих зданиях и многоэтажных домах вокруг. Все службы трудятся на месте.
Вторая авиабомба, по его словам, рухнула на открытой местности.
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