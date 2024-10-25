Россия увеличила дальность авиабомб для атак по Запорожью

Российские военные внесли некоторые изменения в конструкцию управляемых авиационных бомб (КАБ). Теперь снаряды долетают гораздо дальше, чем это было раньше.

Россия бьет КАБами по Запорожью: в чем причина

Об этом сообщает спикер Сил обороны Юга Влад Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами посреди города Запорожья, расположенного за более чем 30 км до линии боевого столкновения.

Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают гораздо дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и другим украинским городам, которые расположены неподалеку от линии боевого столкновения в зоне досягаемости этих КАБов. Влад Волошин Спикер Сил обороны Юга

Спикер Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и в других направлениях, в том числе и в Харькове и Краматорском.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В телеэфире начальник ОВА проинформировал, что РФ атаковала город двумя КАБами.

Первый КАБ попал по Набережной магистрали, в двухстах метрах от одного из гипермаркетов... Результат попадания — это поврежденные окна в коммерческих зданиях и многоэтажных домах вокруг. Все службы трудятся на месте.

Вторая авиабомба, по его словам, рухнула на открытой местности.