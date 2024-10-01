РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье — погиб человек

1 октября российские войска атаковали КАБами Запорожья. Они попали по многоэтажке, известно о пяти раненых людях, один человек — погиб.
Россия в очередной раз атаковала Запорожье
Как сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров, российские оккупанты нанесли 6 ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.
На сегодня известно об одном погибшем и пятерых раненых.
Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 6 человек.
Также известно, что в Одессе раздался взрыв. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Сопровождал разведдроны.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Армия РФ обстреляла рынок в центре Херсона
Российские войска 1 октября ударили по артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне. В результате обстрела погибли 7 человек, еще 3 ранены.
Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, оккупанты атаковали торговые точки рынка в центре города.
Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг нанес удары около 09:00, вероятно со ствольной артиллерии.
В результате обстрела погибли семь человек, среди которых — три женщины, четверо мужчин.
Внимание! На видео и фото чувствительный контент.
Также известно о трех раненых, которым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Полицейские и медики работают на месте попадания. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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