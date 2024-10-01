РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье — погиб человек

Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье — погиб человек
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1 октября российские войска атаковали КАБами Запорожья. Они попали по многоэтажке, известно о пяти раненых людях, один человек — погиб.

Россия в очередной раз атаковала Запорожье

Как сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров, российские оккупанты нанесли 6 ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.

На сегодня известно об одном погибшем и пятерых раненых.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры, — добавил Иван Федоров.

Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 6 человек.

Также известно, что в Одессе раздался взрыв. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Сопровождал разведдроны.

Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Армия РФ обстреляла рынок в центре Херсона

Российские войска 1 октября ударили по артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне. В результате обстрела погибли 7 человек, еще 3 ранены.

Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, оккупанты атаковали торговые точки рынка в центре города.

Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг нанес удары около 09:00, вероятно со ствольной артиллерии.

В результате обстрела погибли семь человек, среди которых — три женщины, четверо мужчин.

Внимание! На видео и фото чувствительный контент.

Также известно о трех раненых, которым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Полицейские и медики работают на месте попадания. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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