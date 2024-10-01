РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі — загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі — загинула людина

Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі — загинула людина

1 жовтня російські війська атакували КАБами Запоріжжя. Вони влучили по багатоповерхівці, наразі відомо про п'ятьох поранених людей, одна — загинула.

Росія вкотре атакувала Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, російські окупанти завдали 6 ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури, — додав Іван Федоров.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 6 людей.

Також відомо, що в Одесі пролунав вибух. Наразі в місті оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Супроводжував розвіддрон.

Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Армія РФ обстріляла ринок у центрі Херсона

Російські війська 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні. У результаті обстрілу загинули 7 людей, ще 3 — поранені. 

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували торгівельні точки ринку у центрі міста.

Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, ворог завдав ударів близько о 09:00, ймовірно зі ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед яких — троє жінок, четверо чоловіків.

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Також відомо про трьох поранених, яким наразі надається кваліфікована медична допомога.

Наразі поліцейські та медики працюють на місці влучання. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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