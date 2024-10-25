Росія збільшила дальність авіабомб для атак по Запоріжжю

Російські військові внесли певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб (КАБ). Тепер снаряди долітають значно далі, ніж це було раніше.
Головні тези:
- Росія внесла зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб, що призвело до збільшення їх дальності.
- Запоріжжя та інші українські міста опинилися під обстрілами з використанням бомб великої потужності.
- Внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю страждають мирні жителі.
- Зона застосування керованих авіаційних бомб значно зросла, охопивши також Харків та Краматорськ.
- Ситуація в місті Запоріжжя загострилася внаслідок атак РФ з використанням нових типів авіабомб.
Росія б’є КАБами по Запоріжжю: в чому причина
Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Влад Волошин в ефірі телемарафону.
За словами Волошина, близькому місяця тому росіяни почали бити КАБами посеред місту Запоріжжя, яке розташоване за більше ніж 30 км до лінії бойового зіткнення.
Речник Сил оборони Півдня додав, що зона застосування КАБів значно зросла. Їх застосування фіксували й на інших напрямках, у тому ж числі й у Харкові та Краматорському.
Внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю постраждало двоє дітей
Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У телеефірі начальник ОВА поінформував, що РФ атакувала місто двома КАБами.
Друга авіабомба, за його словами, впала на відкритій місцевості.
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