Росія збільшила дальність авіабомб для атак по Запоріжжю

Російські військові внесли певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб (КАБ). Тепер снаряди долітають значно далі, ніж це було раніше.

Росія б’є КАБами по Запоріжжю: в чому причина

Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Влад Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, близькому місяця тому росіяни почали бити КАБами посеред місту Запоріжжя, яке розташоване за більше ніж 30 км до лінії бойового зіткнення.

Це говорить про те, що противник вніс зміни в конструкцію цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. І почали застосовувати ці керовані авіаційні бомби великої потужності по Запоріжжю й по інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні досяжності цих КАБів. Влад Волошин Речник Сил оборони Півдня

Речник Сил оборони Півдня додав, що зона застосування КАБів значно зросла. Їх застосування фіксували й на інших напрямках, у тому ж числі й у Харкові та Краматорському.

Внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю постраждало двоє дітей

Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У телеефірі начальник ОВА поінформував, що РФ атакувала місто двома КАБами.

Перший КАБ влучив по Набережній магістралі, за двісті метрів від одного з гіпермаркетів... Результат влучання — це пошкоджені вікна в комерційних будівлях і багатоповерхових будинках навколо. Всі служби працюють на місці. Поширити

Друга авіабомба, за його словами, впала на відкритій місцевості.