Армія РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі — поранено 2 людей

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередньою інформацією внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей.

Масштаби руйнувань встановлюються.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 5 листопада

Як зазначають військові, окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

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