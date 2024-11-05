Армія РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі — поранено 2 людей

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.
Головні тези:
- Російські війська атакували об'єкт інфраструктури у Запоріжжі, що призвело до поранення двох людей.
- Атака РФ на Запоріжжя є лише однією з багатьох нападів в рамках агресивної діяльності російських окупаційних військ по всій території України.
- У звіті Повітряних Сил розкрито подробиці атаки РФ на Україну, де було збито кілька керованих авіаційних ракет та ворожих безпілотників.
- Зенітні ракетні війська, авіація та інші підрозділи успішно відбили повітряні напади російських військ у різних областях України.
Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередньою інформацією внаслідок російської атаки отримали поранення двоє людей.
Масштаби руйнувань встановлюються.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 5 листопада
Як зазначають військові, окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-