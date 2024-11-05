Атака РФ по Запорожью — погибли 6 человек, еще 16 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Запорожью — погибли 6 человек, еще 16 ранены

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака РФ по Запорожью — погибли 6 человек, еще 16 ранены
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В Запорожье в результате утренней атаки со стороны РФ погибли шесть человек. Кроме этого, количество пострадавших возросло до 16 человек.

Главные тезисы

  • В результате атаки со стороны РФ на Запорожье погибли 6 человек, еще 16 человек получили ранения.
  • Оккупанты из РФ осуществляли ракетный обстрел по регионам Украины, в ответ на что противодействовали зенитные ракетные войска и другие подразделения.
  • На месте попадания произошел пожар, пострадавшие получают необходимую помощь и лечение.
  • Воздушные силы Украины раскрыли детали атаки РФ, сообщив о сбитии враждебных ракет и беспилотников в разных областях.

В Запорожье погибли 6 человек в результате атаки РФ

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, — заявил Иван Федоров.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Впоследствии стало известно, что количество раненых в Запорожье выросло до 16 человек.

К слову, глава ОВА перед этим сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 5 ноября

Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.

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