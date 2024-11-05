Атака РФ по Запоріжжю — загинуло 6 людей, ще 16 поранено

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки зі сторони РФ загинули шість осіб. Окрім цього кількість постраждалих зросла до 16 людей.

У Запоріжжі загинуло 6 людей внаслідок атаки РФ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Шість людей загинули та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, — заявив Іван Федоров. Поширити

Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Згодом стало відомо, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 осіб.

До слова, голова ОВА перед цим повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 5 листопада

Як зазначають військові, окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.