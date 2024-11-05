Атака РФ по Запоріжжю — загинуло 6 людей, ще 16 поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Запоріжжю — загинуло 6 людей, ще 16 поранено

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака РФ по Запоріжжю — загинуло 6 людей, ще 16 поранено
Read in English

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки зі сторони РФ загинули шість осіб. Окрім цього кількість постраждалих зросла до 16 людей.

Головні тези:

  • У Запоріжжі внаслідок атаки зі сторони РФ загинули 6 людей, ще 16 людей отримали поранення.
  • За даними військових, окупанти з РФ здійснювали ракетний обстріл по різних регіонах України.
  • Зенітні ракетні війська та інші підрозділи активно протидіяли ворожому нападу з повітря.
  • На місці влучання сталася пожежа, постраждалі отримують необхідну допомогу та лікування.

У Запоріжжі загинуло 6 людей внаслідок атаки РФ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Шість людей загинули та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, — заявив Іван Федоров.

Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Згодом стало відомо, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 осіб.

До слова, голова ОВА перед цим повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 5 листопада

Як зазначають військові, окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія збільшила дальність авіабомб для атак по Запоріжжю
Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала КАБом будинок в Запорізькій області — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ атакувала КАБом будинок в Запорізькій області — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі — поранено 2 людей
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Армія РФ атакували обʼєкт інфраструктури у Запоріжжі — поранено 2 людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?