У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі відомо вже про вісім жертв.

У Запоріжжі вже відомо про 8 жертв внаслідок атаки РФ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, померла жінка, яку доставили в медзаклад надважкою, — розповів голова Запорізької ОВА. Поширити

Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя.

Двоє людей — 44-річна жінка та 44-річний чоловік — у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Що відомо про атаку РФ по Запоріжжю

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя зранку 5 листопада.

Подробиці обстрілу наразі невідомі. Також невідомо, якою саме зброєю вдарили росіяни.

Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.