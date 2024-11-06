У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після обстрілу 5 листопада. Наразі відомо вже про вісім жертв.
Головні тези:
- У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих після атаки РФ, загалом вже вісім жертв.
- Дев'ять постраждалих знаходяться у медичних закладах, серед них двоє у важкому стані
- Російські війська вдарили по критичній інфраструктурі міста, однак деталі обстрілу залишаються невідомими.
- Прокуратура порушила справу за умисне вбивство внаслідок атаки, звинувачені мають відповісти за порушення законів і звичаїв війни
- Голова Запорізької ОВА заявляв про нещодавній ворожий удар, в результаті якого постраждала інфраструктура міста.
У Запоріжжі вже відомо про 8 жертв внаслідок атаки РФ
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Крім того, за його словами, дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя.
Двоє людей — 44-річна жінка та 44-річний чоловік — у важкому стані. Стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.
Що відомо про атаку РФ по Запоріжжю
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя зранку 5 листопада.
Подробиці обстрілу наразі невідомі. Також невідомо, якою саме зброєю вдарили росіяни.
Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
До слова, голова ОВА перед цим повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі
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