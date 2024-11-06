Удар РФ по Запоріжжі. Зросла кількість загиблих та постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжі. Зросла кількість загиблих та постраждалих

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Удар РФ по Запоріжжі. Зросла кількість загиблих та постраждалих

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 5 листопада. Наразі відомо про 7 загиблих та ще 25 поранених.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ по Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених людей.
  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська вдарили по критичній інфраструктурі міста.
  • Прокуратура порушила справу за порушення законів війни та умисне вбивство відносно атаки на Запоріжжя.
  • Окупанти РФ продовжують обстрілювати Запорізьку область, завдаючи удари по численних населених пунктах.
  • Війська РФ здійснили авіаційні удари та обстріли з різних видів зброї по різних районах області.

У Запоріжжі загинуло 7 людей внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя зранку 5 листопада.

Подробиці обстрілу наразі невідомі. Також невідомо, якою саме зброєю вдарили росіяни.

Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

До слова, голова ОВА перед цим повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область

Окрім цього впродовж доби окупанти РФ завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці.

  • 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

  • 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Лобкового та Новоданилівки.

  • 134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

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