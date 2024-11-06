Удар РФ по Запоріжжі. Зросла кількість загиблих та постраждалих

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 5 листопада. Наразі відомо про 7 загиблих та ще 25 поранених.
Головні тези:
- У результаті удару РФ по Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених людей.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська вдарили по критичній інфраструктурі міста.
- Прокуратура порушила справу за порушення законів війни та умисне вбивство відносно атаки на Запоріжжя.
- Окупанти РФ продовжують обстрілювати Запорізьку область, завдаючи удари по численних населених пунктах.
- Війська РФ здійснили авіаційні удари та обстріли з різних видів зброї по різних районах області.
У Запоріжжі загинуло 7 людей внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя зранку 5 листопада.
Подробиці обстрілу наразі невідомі. Також невідомо, якою саме зброєю вдарили росіяни.
Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
До слова, голова ОВА перед цим повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі
Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область
Окрім цього впродовж доби окупанти РФ завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці.
154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
4 обстріли з РСЗВ завдано по території Лобкового та Новоданилівки.
134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.
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