Удар РФ по Запорожью. Выросло количество погибших и пострадавших

В Запорожье выросло количество погибших в результате российского удара 5 ноября. Сейчас известно о 7 погибших и еще 25 раненых.

В Запорожье погибли 7 человек в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска ударили по критической инфраструктуре Запорожья утром 5 ноября.

Подробности обстрела пока неизвестны. Также неизвестно, каким оружием ударили россияне.

Прокуратура возбудила дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

К слову, глава ОВА перед этим сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область

Кроме этого, в течение суток оккупанты РФ нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.