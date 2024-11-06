Удар РФ по Запорожью. Выросло количество погибших и пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Выросло количество погибших и пострадавших

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Удар РФ по Запорожью. Выросло количество погибших и пострадавших
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В Запорожье выросло количество погибших в результате российского удара 5 ноября. Сейчас известно о 7 погибших и еще 25 раненых.

Главные тезисы

  • Удар РФ по Запорожью привел к увеличению количества погибших и раненых людей в городе.
  • Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, вызвав возбуждение уголовного дела за нарушение законов войны.
  • Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, причиняя урон многочисленным населенным пунктам.
  • 301 удар и 8 авиационных ударов были нанесены по различным населенным пунктам Запорожской области.
  • Информация о деталях удара и используемом оружии российскими войсками пока остается неизвестной.

В Запорожье погибли 7 человек в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска ударили по критической инфраструктуре Запорожья утром 5 ноября.

Подробности обстрела пока неизвестны. Также неизвестно, каким оружием ударили россияне.

Прокуратура возбудила дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

К слову, глава ОВА перед этим сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область

Кроме этого, в течение суток оккупанты РФ нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.

  • 154 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобкового и Новоданиловки.

  • 134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

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