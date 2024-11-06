Удар РФ по Запорожью. Выросло количество погибших и пострадавших

В Запорожье выросло количество погибших в результате российского удара 5 ноября. Сейчас известно о 7 погибших и еще 25 раненых.
Главные тезисы
- Удар РФ по Запорожью привел к увеличению количества погибших и раненых людей в городе.
- Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Запорожья, вызвав возбуждение уголовного дела за нарушение законов войны.
- Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, причиняя урон многочисленным населенным пунктам.
- 301 удар и 8 авиационных ударов были нанесены по различным населенным пунктам Запорожской области.
- Информация о деталях удара и используемом оружии российскими войсками пока остается неизвестной.
В Запорожье погибли 7 человек в результате атаки РФ
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские войска ударили по критической инфраструктуре Запорожья утром 5 ноября.
Подробности обстрела пока неизвестны. Также неизвестно, каким оружием ударили россияне.
Прокуратура возбудила дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
К слову, глава ОВА перед этим сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.
Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область
Кроме этого, в течение суток оккупанты РФ нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.
154 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобкового и Новоданиловки.
134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.
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