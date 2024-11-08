Атака РФ на Запоріжжя — загинуло 9 людей, серед них дитина

У Запоріжжі в багатоповерховому будинку, куди 7 листопада влучила російська авіабомба, продовжуються аварійно-пошукові роботи, під завалами ще можуть бути люди. Станом на ранок 8 листопада відомо про 9 загиблих містян, у їх числі ― хлопчик, якому виповнився рік від народження.
Головні тези:
- У Запоріжжі проходить ліквідація наслідків атаки РФ на багатоповерхівку, де загинуло 9 людей, включно з дитиною.
- Рятувальники та правоохоронці ведуть пошуково-рятувальну операцію, оскільки під завалами можуть бути ще люди.
- Психологи надають допомогу постраждалим, серед яких є діти. У стані важкому перебувають п'ятирічний хлопчик та чотири особи.
- Запоріжжя оголосило День жалоби через загибель 9 цивільних під час російського обстрілу.
- Через ворожі дії 15 постраждалих перебувають у медустановах міста, де медичний персонал оцінює стан як важкий.
Росія вбила у багатоквартирному будинку у Запоріжжі 9 людей
Про це на брифінгу на місці влучання заявила речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.
Правоохоронці здійснили поквартирний обхід. За інформацією, деякі люди досі не вийшли на звʼязок.
У ДСНС зазначають, що загалом відомо про 42 травмованих: 20 жінок, 18 чоловіків і четверо дітей.
Від ДСНС для ліквідації наслідків ударів були залучені 20 одиниць техніки, 110 людей особового складу. Психологи ДСНС надали допомогу 40 постраждалим.
У Запоріжжі 8 листопада стало Днем жалоби за загиблими
Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Росія — країна-терорист. Не пробачимо.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також Федоров уточнив інформацію про стан постраждалих під час російського бомбардування.
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