Атака РФ на Запоріжжя — загинуло 9 людей, серед них дитина

У Запоріжжі в багатоповерховому будинку, куди 7 листопада влучила російська авіабомба, продовжуються аварійно-пошукові роботи, під завалами ще можуть бути люди. Станом на ранок 8 листопада відомо про 9 загиблих містян, у їх числі ― хлопчик, якому виповнився рік від народження.

Росія вбила у багатоквартирному будинку у Запоріжжі 9 людей

Про це на брифінгу на місці влучання заявила речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Рятувальники працювали всю ніч. Аби підсвітити місце влучання, були встановлені спеціальні освітлювальні башти. У приватному секторі на місцях "прильотів роботи" були завершені вчора. Всю ніч тривали пошукові роботи на місці влучання у багатоповерхівку. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Поширити

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід. За інформацією, деякі люди досі не вийшли на звʼязок.

У ДСНС зазначають, що загалом відомо про 42 травмованих: 20 жінок, 18 чоловіків і четверо дітей.

Запоріжжя після атаки РФ

Від ДСНС для ліквідації наслідків ударів були залучені 20 одиниць техніки, 110 людей особового складу. Психологи ДСНС надали допомогу 40 постраждалим.

У Запоріжжі 8 листопада стало Днем жалоби за загиблими

Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Росія — країна-терорист. Не пробачимо.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також Федоров уточнив інформацію про стан постраждалих під час російського бомбардування.