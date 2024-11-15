Коли економіка РФ відчує серйозні наслідки війни — прогноз аналітиків

Команда ISW дійшла висновку, що вже у 2025 році російська економіка зіштовхнеться з масштабними проблемами на тлі загарбницької війни, яку вона понад 10 років веде проти України.

Що буде відбуватися в Росії

Згідно з даними американських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.

На цьому тлі його команда нещодавно прийняла низку заходів, спрямованих на скорочення державних витрат на лікування поранених солдатів РФ, боротьбу з інфляцією та вирішення довгострокових демографічних проблем.

Це ще одне яскраве підтвердження того, що економіка країни-агресорки не настільки стійка до західних санкцій, монетарних обмежень і витрат на військові дії, як про це постійно розповідає Кремль.

Ця політика також демонструє, що Кремль не зможе підтримувати затяжну війну роками і десятиліттями, захищаючи російське суспільство від економічних викликів.Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше загострить економічні проблеми Росії. Поширити

У Путіна немає можливості фінансувати війну на однаковому рівні

Що важливо розуміти, російський диктатор дійсно змінив компенсації, обіцяні солдатам РФ, пораненим під час бойових дій в Україні.

Це миттєво спровокувало хвилю обурення серед окупантів.

Фінансові стимули стали ключовим елементом призовної кампанії російської армії та зусиль щодо утримання особового складу протягом останніх майже трьох років, і скасування таких стимулів вказує на те, що ця система стає економічно нежиттєздатною для Кремля, — наголошують експерти. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що намагання Путіна та його команди спинити інфляцію мають безпосередній вплив на розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) і перспективи мобілізації економіки.