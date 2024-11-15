Коли економіка РФ відчує серйозні наслідки війни — прогноз аналітиків

Команда ISW дійшла висновку, що вже у 2025 році російська економіка зіштовхнеться з масштабними проблемами на тлі загарбницької війни, яку вона понад 10 років веде проти України.
Головні тези:
- Скорочення державних витрат та провальна боротьба з інфляцією руйнують економічну стабільність Росії.
- Підтримка України на міжнародному рівні загострює економічні проблеми Кремля.
- Скасування фінансових стимулів для російських солдатів підірвало довіру до Путіна.
Що буде відбуватися в Росії
Згідно з даними американських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.
На цьому тлі його команда нещодавно прийняла низку заходів, спрямованих на скорочення державних витрат на лікування поранених солдатів РФ, боротьбу з інфляцією та вирішення довгострокових демографічних проблем.
Це ще одне яскраве підтвердження того, що економіка країни-агресорки не настільки стійка до західних санкцій, монетарних обмежень і витрат на військові дії, як про це постійно розповідає Кремль.
У Путіна немає можливості фінансувати війну на однаковому рівні
Що важливо розуміти, російський диктатор дійсно змінив компенсації, обіцяні солдатам РФ, пораненим під час бойових дій в Україні.
Це миттєво спровокувало хвилю обурення серед окупантів.
Не можна також ігнорувати той факт, що намагання Путіна та його команди спинити інфляцію мають безпосередній вплив на розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) і перспективи мобілізації економіки.
На переконання аналітиків, за такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат армії РФ на полі бою.
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