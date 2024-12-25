Команді російського диктатора Володимира Путіна не вдається боротися з довгостроковим демографічним спадом у РФ на тлі санкцій та війни проти України.

Проблеми в Росії загострюються дедалі сильніше

Американські аналітики дійшли висновку, що регіональна влада країни-агресорки, найімовірніше, продовжить розширювати виплати материнського капіталу в межах директиви Кремля щодо вирішення демографічних проблем.

Проте не можна ігнорувати той факт, що наразі російська економіка відчутно потерпає через війну, санкції та зростаючий дефіцит робочої сили.

На цьому тлі уряду може бути важко надавати великі виплати материнського капіталу з плином часу.

Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни озвучив прогноз, що на Росію в найближчому майбутньому чекають серйозні проблеми. Вся річ у тім, що економіка ворога виявилася не такою стійкою, як стверджує Кремль.

Що відбувається у Центробанку РФ

Нещодавно журналісти поширили дані про лист Центрального банку Росії у відповідь на запит депутата Державної Думи Росії Дениса Парфьонова.

У ньому йшлося про те, що зниження ключової ставки відсотка для стимулювання попиту, коли "попит уже перевищує пропозицію", це "небезпечно".

Як вважають у російському ЦБ, поточний дефіцит робочої сили, обладнання та транспорту означають, що дешеві кредити тільки посилять конкуренцію за ресурси серед бізнесу і збільшать ціни.

Що важливо розуміти, 2 місяці тому у країні-агресорці уже підвищили ключову ставку відсотка до 21%, а глава банку Ельвіра Набіулліна нещодавно оголосила, що банк може підвищити її ще більше.

На тлі останніх подій нелегітимний президент РФ Володимир Путін поскаржився на ЦБ та Набіулліну та звинуватив їх в неправильному поводженні з підвищенням процентних ставок.