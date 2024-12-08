Економіка РФ наближається до краху. У США висміяли дії Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

Економіка РФ наближається до краху. У США висміяли дії Путіна

Салліван
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Джерело:  online.ua

Протягом останніх кількох тижнів стан російської економіки суттєво погіршився. На це звернув увагу радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Головні тези:

  • Джо Байден збільшив підтримку для України та посилив тиск на РФ.
  • Дії диктатора Путіна також призвели до падіння російської економіки.
  • Білий дім створив нову стратегію для посилення України.

Путін власноруч знищує російську економіку

Про це Салліван розповів у межах Форум національної оборони фундації Рейгана.

Він також відверто зізнався, що протягом останнього часу чинний президент США Джо Байден наказав йому не лише наростити військову допомогу для України, а також посилити тиск на країну-агресорку РФ.

І якщо ви глянете на російську економіку тепер, у останні тижні, ви побачите, що тривожні дзвони починають бити набагато сильніше.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник із національної безпеки США

Окрім того, Салліван публічно висміяв дії російського диктатора Володимира Путіна, який фактично “віддав під заставу” економічне майбутнє власної країни.

Саме нелегітимний президент РФ власноруч штовхає економіку Росії до краху.

Як закінчити війну РФ проти України

На переконання радника Джо Байдена, потужна військова допомога для України і регулярний тиск на Кремль стануть тими інструментами, які можна буде використати під час потенційних мирних перемовин.

Окрім того, як вважає Салліван, саме вони забезпечать Україні майбутнє суверенної та незалежної держави.

Я не можу точно спрогнозувати, як завершиться війна, так само я не можу диктувати президенту Зеленському, ні українцям, як вона повинна закінчитися, — пояснив радник президента США.

На цьому тлі варто нагадати, що адміністрація Джо Байдена нещодавно розробила та уже втілює в життя стратегію посилення військової позиції України.

За словами Саллівана, мовиться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.

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