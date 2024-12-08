В последние несколько недель состояние российской экономики существенно ухудшилось. На это обратил внимание советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Путин собственноручно уничтожает российскую экономику

Об этом Салливан рассказал в рамках Форума национальной обороны фонда Рейгана.

Он также откровенно признался, что в последнее время действующий президент США Джо Байден приказал ему не только нарастить военную помощь для Украины, а также усилить давление на страну-агрессорку РФ.

И если вы посмотрите на российскую экономику теперь, в последние недели, вы увидите, что тревожные колокола начинают бить гораздо сильнее. Джейк Салливан Советник по национальной безопасности США

Кроме того, Салливан публично высмеял действия российского диктатора Владимира Путина, фактически "отдавшего под залог" экономическое будущее собственной страны.

Именно нелегитимный президент РФ сам толкает экономику России к краху.

Как закончить войну РФ против Украины

По убеждению советника Джо Байдена, мощная военная помощь для Украины и регулярное давление на Кремль станут инструментами, которые можно будет использовать во время потенциальных мирных переговоров.

Кроме того, как считает Салливан, именно они обеспечат Украине будущее суверенного и независимого государства.

Я не могу точно спрогнозировать, как завершится война, так же я не могу диктовать президенту Зеленскому, ни украинцам, как она должна закончиться, — объяснил советник президента США. Поделиться

На этом фоне следует напомнить, что администрация Джо Байдена недавно разработала и уже претворяет в жизнь стратегию усиления военной позиции Украины.