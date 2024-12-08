В последние несколько недель состояние российской экономики существенно ухудшилось. На это обратил внимание советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Главные тезисы
- Джо Байден увеличил поддержку Украины и усилил давление на РФ.
- Действия диктатора Путина также привели к падению российской экономики.
- Белый дом создал новую стратегию для усиления Украины.
Путин собственноручно уничтожает российскую экономику
Об этом Салливан рассказал в рамках Форума национальной обороны фонда Рейгана.
Он также откровенно признался, что в последнее время действующий президент США Джо Байден приказал ему не только нарастить военную помощь для Украины, а также усилить давление на страну-агрессорку РФ.
Кроме того, Салливан публично высмеял действия российского диктатора Владимира Путина, фактически "отдавшего под залог" экономическое будущее собственной страны.
Именно нелегитимный президент РФ сам толкает экономику России к краху.
Как закончить войну РФ против Украины
По убеждению советника Джо Байдена, мощная военная помощь для Украины и регулярное давление на Кремль станут инструментами, которые можно будет использовать во время потенциальных мирных переговоров.
Кроме того, как считает Салливан, именно они обеспечат Украине будущее суверенного и независимого государства.
На этом фоне следует напомнить, что администрация Джо Байдена недавно разработала и уже претворяет в жизнь стратегию усиления военной позиции Украины.
По словам Салливана, речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.
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