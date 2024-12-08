Благодаря кому Зеленский встретился с Трампом — данные СМИ

Французский лидер Эммануэль Макрон сделал все возможное, чтобы убедить нового президента США Дональда Трампа провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон помог Владимиру Зеленскому встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
- Встреча между Трампом и Зеленским состоялась в Париже во время визита президента США на открытие собора Парижской Богоматери.
- Президент Украины рассказал, о чем удалось договориться в ходе встречи.
Макрон организовал встречу Зеленского и Трампа
На это глава республики потратил несколько дней.
Президент Франции запланировал, чтобы Дональд Трамп в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провел совместную встречу с Владимиром Зеленским.
По словам одного из инсайдеров, сначала новый глава Белого дома не соглашался на встречу, однако Макрон все-таки смог его уговорить.
Еще один анонимный источник сообщил журналистам, что беседа Трампа и Зеленского длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".
Что также важно понимать, финальное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее.
Как Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом и Макроном
По словам украинского лидера, встреча была "хорошей и продуктивной".
Владимир Зеленский официально подтвердил, что они успели обсудить ситуацию на местах и "справедливый мир".
Кроме того, стороны договорились продолжать работу вместе и поддерживать связь.
Что важно понимать, встреча состоялась, когда Трамп готовится вступить в должность через шесть недель и начать дипломатический процесс для прекращения войны между Россией и Украиной.
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