Французский лидер Эммануэль Макрон сделал все возможное, чтобы убедить нового президента США Дональда Трампа провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон организовал встречу Зеленского и Трампа

На это глава республики потратил несколько дней.

Президент Франции запланировал, чтобы Дональд Трамп в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провел совместную встречу с Владимиром Зеленским.

По словам одного из инсайдеров, сначала новый глава Белого дома не соглашался на встречу, однако Макрон все-таки смог его уговорить.

Еще один анонимный источник сообщил журналистам, что беседа Трампа и Зеленского длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".

Что также важно понимать, финальное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее.

Как Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом и Макроном

По словам украинского лидера, встреча была "хорошей и продуктивной".

Владимир Зеленский официально подтвердил, что они успели обсудить ситуацию на местах и "справедливый мир".

Кроме того, стороны договорились продолжать работу вместе и поддерживать связь.

Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как это уже делали. Это нужно не только для нашей страны и региона. Мы видим, как сейчас Россия пытается покорить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. сеять смерть там. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, встреча состоялась, когда Трамп готовится вступить в должность через шесть недель и начать дипломатический процесс для прекращения войны между Россией и Украиной.