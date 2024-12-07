Зеленский и Трамп прибыли во Францию. Какая цель визита

7 декабря стало известно о прибытии в Париж украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, туда прилетел будущий президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- В Париже Зеленский встретится с президентом Франции и, возможно, Дональдом Трампом.
- Президент Украины также примет участие в открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери.
- Узнайте ключевые темы предстоящего саммита Евросоюза.
Зеленский и Трамп уже в Париже
Согласно данным журналистов, самолет президент Украины приземлился в столице Франции в полдень.
Кроме того, известно, что в этот же день в Париже находится избранный глава Белого дома Дональд Трамп.
Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, реставрированного после пожара, произошедшего 5 лет назад.
Как удалось узнать изданию Le Monde, накануне открытием собора французский лидер Эммануэль Макрон примет сначала Дональда Трампа, а через час — Владимира Зеленского.
Зеленский будет участвовать в саммите ЕС
Уже 19 декабря состоится саммит Европейского союза, в ходе которого также будут обсуждать войну России против Украины.
Официальный Брюссель рассчитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский также присоединится к событию.
Об этом сказано в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Средства лидерам ЕС.
По убеждению политика, декабрьское заседание Европейского Совета является важной возможностью отправить единый и недвусмысленный сигнал поддержки Украине.
Также в центре переговоров будет тема места Евросоюза в мире.
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