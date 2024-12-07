Зеленский и Трамп прибыли во Францию. Какая цель визита
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Зеленский и Трамп прибыли во Францию. Какая цель визита

Зеленский и Трамп уже в Париже
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Источник:  BFM TV

7 декабря стало известно о прибытии в Париж украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, туда прилетел будущий президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • В Париже Зеленский встретится с президентом Франции и, возможно, Дональдом Трампом.
  • Президент Украины также примет участие в открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери.
  • Узнайте ключевые темы предстоящего саммита Евросоюза.

Зеленский и Трамп уже в Париже

Согласно данным журналистов, самолет президент Украины приземлился в столице Франции в полдень.

В эту субботу, 7 декабря, с 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце примет президент Франции Эммануэль Макрон, — сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что в этот же день в Париже находится избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

Пока нет информации ни о возможной трехсторонней встрече президентов, ни о возможном общении Зеленского с Трампом.

Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, реставрированного после пожара, произошедшего 5 лет назад.

Как удалось узнать изданию Le Monde, накануне открытием собора французский лидер Эммануэль Макрон примет сначала Дональда Трампа, а через час — Владимира Зеленского.

Зеленский будет участвовать в саммите ЕС

Уже 19 декабря состоится саммит Европейского союза, в ходе которого также будут обсуждать войну России против Украины.

Официальный Брюссель рассчитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский также присоединится к событию.

Об этом сказано в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Средства лидерам ЕС.

Ситуация на Украине будет в центре наших дискуссий. Я только что вернулся с визита в Киев, в первый день моего мандата. Мы должны оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы российское вторжение потерпело поражение.

Антониу Цену

Антониу Цену

Президент Европейского совета

По убеждению политика, декабрьское заседание Европейского Совета является важной возможностью отправить единый и недвусмысленный сигнал поддержки Украине.

Также в центре переговоров будет тема места Евросоюза в мире.

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