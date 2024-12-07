Зеленський і Трамп прибули до Франції. Яка мета візиту
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Політика
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Зеленський і Трамп прибули до Франції. Яка мета візиту

Зеленський і Трамп уже в Парижі
Джерело:  BFM TV

7 грудня стало відомо про прибуття до Парижу українського лідера Володимира Зеленського. Окрім того, туди прилетів майбутній президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • У Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції та, можливо, Дональдом Трампом.
  • Президент України також візьме участь у відкритті реставрованого Собору Паризької Богоматері.
  • Дізнайтеся про ключові теми майбутнього саміту Євросоюзу.

Зеленський і Трамп уже в Парижі

Згідно з даними журналістів, літак президент України приземлився у столиці Франції опівдні.

Цієї суботи, 7 грудня, з 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці прийме президент Франції Емануель Макрон, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що цього ж у дня Парижі перебуває обраний глава Білого дому Дональд Трамп.

Поки немає інформації ні про можливу тристоронню зустріч президентів, ні про можливе спілкування Зеленського з Трампом.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, реставрованого після пожежі, яка сталася 5 років тому.

Як вдалося дізнатися виданню Le Monde, напередодні відкриттям собору французький лідер Еммануель Макрон прийме спочатку Дональда Трампа, а за годину — Володимира Зеленського.

Зеленський буде брати участь у саміті ЄС

Уже 19 грудня відбудеться саміт Європейського союзу, під час якого будуть також обговорювати війну Росії проти України.

Офіційний Брюссель розраховує, що український лідер Володимир Зеленський також доєднається до події.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти лідерам ЄС.

Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату. Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки і міжнародне право взяло гору.

Антоніу Кошту

Антоніу Кошту

Президент Європейської ради

На переконання політика, грудневе засідання Європейської Ради є важливою нагодою надіслати єдиний і недвозначний сигнал підтримки Україні.

Також у центрі переговорів буде тема місця Євросоюзу у світі.

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