Трамп буде дуже злий. Що змусить президента США знищити армію РФ

Російський диктатор Володимир Путін може так сильно розізлити нового американського лідера Дональда Трампа, що останній дасть Україні все необхідне озброєння для тотального розгрому армії РФ.

Трамп не буде терпіти приниження з боку Путіна

З таким прогнозом виступив ветеран американської армії та OSINT-аналітик Раян МакБет.

Думаю, що, найімовірніше, відбудеться такий сценарій: представники Трампа, наприклад, колишній генерал Келлог, звернуться до Путіна і запитають про припинення вогню. Вони звернуться до Зеленського, який скаже: "Так, ми хотіли б припинення вогню і вступити в НАТО". Тоді Путін відмовиться, і, коли це станеться, президент Трамп буде дуже злий. Тому що він обіцяв закінчити війну за 24 години, але Путін змусив його виглядати дурнем, — озвучив свій прогноз ветеран. Поширити

На його переконання, після цього новий президент США віддасть усі системи озброєння Україні, про які вона проситиме.

Раян МакБет також попередив, що Дональд Трамп може бути дуже-дуже мстивим, особливо якщо хтось спробує ним скористатися.

Тому я легко можу уявити, як Трамп за пару тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує. І навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена, — додав аналітик. Поширити

Шольц підбив підсумки переговорів з Трампом

Нещодавно німецький лідер заявив, що вже провів телефонну бесіду з новим очільником Білого дому.

За словами Олафа Шольца, він активно підтримує прямий контакт з командою Дональда Трампа, яка буде відповідати за безпекову політику.

Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію щодо України. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Представники медіа запитали в німецького лідера, наскільки висока ймовірність того, що Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля завершення війни.