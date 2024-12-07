Трамп буде дуже злий. Що змусить президента США знищити армію РФ

Російський диктатор Володимир Путін може так сильно розізлити нового американського лідера Дональда Трампа, що останній дасть Україні все необхідне озброєння для тотального розгрому армії РФ.
Головні тези:
- Прогноз від ветерана американської армії та OSINT-аналітика розкриває можливий сценарій конфлікту між Трампом і Путіним.
- Новий президент США може передати Україні все необхідне озброєння.
- Німецький лідер Олаф Шольц підтримує співпрацю з командою Трампа щодо України.
Трамп не буде терпіти приниження з боку Путіна
З таким прогнозом виступив ветеран американської армії та OSINT-аналітик Раян МакБет.
На його переконання, після цього новий президент США віддасть усі системи озброєння Україні, про які вона проситиме.
Раян МакБет також попередив, що Дональд Трамп може бути дуже-дуже мстивим, особливо якщо хтось спробує ним скористатися.
Шольц підбив підсумки переговорів з Трампом
Нещодавно німецький лідер заявив, що вже провів телефонну бесіду з новим очільником Білого дому.
За словами Олафа Шольца, він активно підтримує прямий контакт з командою Дональда Трампа, яка буде відповідати за безпекову політику.
Представники медіа запитали в німецького лідера, наскільки висока ймовірність того, що Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля завершення війни.
Канцлер ФРГ запевнив, що ніхто нічого не буде вирішувати без України.
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